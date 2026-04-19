Castellón luce ambiente primaveral con sol y buena temperatura
Para el lunes, se espera una situación muy similar en la costa y posibilidad de tormentas puntuales en el interior
Castellón vive este domingo una jornada de ambiente plenamente primaveral, con sol, temperaturas suaves y numerosos vecinos y visitantes aprovechando el buen tiempo para pasear junto al mar.
Desde primera hora, el cielo se ha mantenido poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas del día, sin impedir que el sol fuera el gran protagonista en el litoral. Este escenario ha favorecido la presencia de gente en zonas como el paseo marítimo, con un ambiente animado y propio de semanas más avanzadas de la primavera.
En cuanto a las temperaturas, se han mantenido estables o en ligero ascenso, con registros agradables. En la capital de la Plana, los termómetros han oscilado entre los 13,9 y los 22,7 grados.
De cara a la tarde, la previsión apunta a la posible aparición de nubosidad de evolución en el interior de la provincia, donde no se descarta algún chubasco aislado acompañado de tormenta, aunque sin incidencia en la franja litoral.
Previsión del tiempo
Para el lunes, se espera una situación muy similar, con cielos poco nubosos, temperaturas sin grandes cambios y posibilidad de tormentas puntuales en el interior.
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