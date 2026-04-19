La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por la innovación rural en un encuentro nacional

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su apuesta por la innovación rural en el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial.

La vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, ha asistido a esta cita de referencia nacional para el impulso de la innovación y el desarrollo en el medio rural, que se ha celebrado esta semana en Ponferrada, y ha mostrado el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo sostenible del mundo rural de la provincia de Castellón.

María Ángeles Pallarés ha participado activamente en los intercambios sobre proyectos vinculados a la movilidad, la energía, la sostenibilidad y la economía circular, compartiendo experiencias con representantes políticos de otros centros CIT y con responsables de la Secretaría General para el Reto Demográfico.

Disponer de las mismas oportunidades

Al respecto, la vicepresidenta ha hecho hincapié en la importancia de trabajar “de manera coordinada” las diferentes administraciones “para que el medio rural disponga de las mismas oportunidades de desarrollo, servicios y futuro que las zonas urbanas”.

Asimismo, María Ángeles Pallarés ha destacado que la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial de Castellón supone “una gran oportunidad para impulsar el talento local y abrir nuevas vías de desarrollo en el medio rural, favoreciendo la creación de empleo y la diversificación económica en los municipios del interior”.

Se trata de un espacio de colaboración que conecta administraciones, empresas, entidades, conocimiento y talento, con el objetivo de “desarrollar proyectos innovadores que reactiven el territorio y afronten retos como la despoblación”, ha indicado Pallarés, quien ha subrayado que “formar parte de la Red CIT nos permite compartir conocimiento, aprender de otras experiencias y avanzar en soluciones innovadoras adaptadas a la realidad de nuestra provincia”.

Red CIT

El personal técnico del Servicio de Promoción Económica de la Diputación de Castellón ha participado en la jornada interna de trabajo de la Red CIT, enmarcada en el III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial. Un espacio reservado a los miembros de la red en la que se han abordado cuestiones estratégicas, con el objetivo de continuar reforzando la cooperación entre territorios y mejorar la calidad de vida de las personas que residen en entornos rurales.

En este sentido, María Ángeles Pallarés ha señalado que “este tipo de jornadas son fundamentales para coordinar estrategias y seguir impulsando proyectos comunes que contribuyan a dinamizar el tejido socioeconómico rural, retener y atraer empleo y desarrollar el emprendimiento”.