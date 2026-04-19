La Diputación impulsa la modernización del padrón con la depuración de archivos del INE con actuaciones en 131 municipios

La Diputación Provincial de Castellón continúa impulsando la modernización del padrón municipal a través de la depuración de archivos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el marco de la Orden TER/1235/2023, de 15 de noviembre, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia.

Así, los trabajos realizados han permitido actuar en 131 municipios de la provincia, de los cuales 127 corresponden a localidades de menos de 20.000 habitantes, lo que pone de manifiesto el firme compromiso de la institución provincial con el apoyo a los municipios más pequeños, que cuentan con menos recursos técnicos y humanos. Asimismo, se ha intervenido en 4 municipios de más de 20.000 habitantes, garantizando una actuación integral de todo el territorio.

“Entendemos la Diputación como la gran garante de servicios y herramientas para aquellos municipios con menos recursos, y estaremos siempre allí donde nuestros ayuntamientos no puedan llegar”, ha señalado la vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, quien ha seguido diciendo que “con estas actuaciones, aliviamos a los ayuntamientos de trabajo y coste económico para realizar la adecuación de sus datos a la nueva gestión del padrón de habitantes”.

Mejor capacidad de gestión

En este sentido, María Ángeles Pallarés ha destacado que “este tipo de iniciativas permiten reforzar la capacidad de gestión de los ayuntamientos y asegurar que todos cuenten con herramientas adecuadas para su día a día”.

Gracias a estos procesos de depuración, se han identificado y corregido incidencias en los registros padronales, mejorando la calidad, coherencia y actualización de datos. Entre las actuaciones realizadas destacan la eliminación de duplicidades, la subsanación de errores de identificación y la actualización de información desfasada, contribuyendo a una gestión más fiable y eficiente.

Estos resultados, tal y como ha explicado la vicepresidenta provincial, “permiten reforzar la interoperabilidad entre administraciones y avanzar hacia una gestión del padrón plenamente digitalizada, facilitando a los ayuntamientos herramientas que optimizan sus procesos internos y mejoran la atención a la ciudadanía”.

Transformación digital

Al respecto, María Ángeles Pallarés ha reafirmado el papel de la Diputación de Castellón como entidad tractora en la transformación digital de la administración local y ha asegurado que “desde el Gobierno Provincial trabajamos para que todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan beneficiarse de sistemas de gestión más modernos, seguros y eficaces”.

Y es que contar con datos actualizados permite a las administraciones “tomar decisiones más precisas y ajustadas a la realidad de cada municipio, y dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía”, ha subrayado Pallarés.

Con este proyecto, la institución provincial da un paso decisivo hacia una administración basada en datos de calidad, clave para la planificación de políticas públicas y la prestación de servicios ajustados a la realidad demográfica de la provincia. “Nuestro compromiso es trabajar para avanzar y seguir dando pasos hacia un futuro de provincia y, para conseguirlo, la calidad del dato es una pieza clave”, ha concluido la vicepresidenta de la Diputación de Castellón.