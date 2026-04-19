Los extranjeros ya copan seis de cada diez nuevos empleos en Castellón

Alma Rodríguez salió de Colombia hace seis años y, después de una breve estancia en Cataluña, aterrizó en Castellón a finales del 2023. Ahora, tras varios trabajos como empleada doméstica, está al frente de un negocio de estética. «Me formé durante meses y, con mucho esfuerzo, he podido hacer realidad mi sueño. Estoy contenta», resume al otro lado del teléfono. Alma es uno de los 7.848 autónomos extranjeros con los que cuenta la provincia, una cifra que bate récords mes tras mes.

En Castellón cada vez hay más bares, peluquerías, centros de manicura, tiendas de ropa o fruterías regentados por profesionales que han nacido en otro país, pero también se contabilizan más asalariados que nunca de procedencia extranjera. De hecho, y con datos al cierre del pasado mes de marzo, los trabajadores inmigrantes ya son 48.687, un 10% más que en el mismo mes del 2025.

Los empleados que han nacido fuera son cada vez más imprescindibles para el mercado laboral de la provincia y las cifras oficiales así lo constatan. Durante el último año, Castellón ha ganado 8.013 afiliados a la Seguridad Social (desde los 256.708 de marzo de 2025 a los 264.721 del mismo mes de este ejercicio) y el 57,4% del total fueron de procedencia foránea (4.602), según los últimos datos del Ministerio de Inclusión.

Si en la provincia el empleo extranjero va de récord en récord, en el conjunto del país ocurre exactamente lo mismo. España sumó 74.722 ocupados foráneos en marzo, hasta llevar el total de afiliados a un nuevo máximo de 3,15 millones, que suponen el 14,4% de todos los cotizantes.

10.000 profesionales en la hostelería

¿Y en qué sectores trabajan los inmigrantes? En Castellón, la mitad de ellos se ganan la vida como camareros, albañiles o transportistas. No obstante, donde su peso es mayoritario es en el empleo doméstico, dado que suponen cerca del 65% del total de los ocupados. Y otro apunte más: los bares, cafeterías y restaurantes de la provincia emplean a más de 10.000 extranjeros (buena parte de ellos de nacionalidad rumana), una cifra que no para de aumentar.

Los profesionales nacidos en otro país se hacen más y más fuertes en el mercado laboral y en los próximos meses las cifras aumentarán todavía más. El pasado jueves arrancaba la regularización extraordinaria de migrantes (a partir de este lunes ya se podrán realizar solicitudes de forma física en las ventanillas de Correos y de la Seguridad Social), un proceso que en Castellón afectará a 24.000 ciudadanos. La mayoría, según estimaciones de las oenegés, son personas llegadas en los últimos años de Colombia, Venezuela o Marruecos y la regularización beneficiará fundamentalmente a la agricultura, la hostelería o la construcción, donde el peso de la mano de obra foránea es esencial.