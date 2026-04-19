El magistrado Carlos Domínguez: «La justicia nunca ha recibido el trato que merece, da igual el partido que gobierne»

El magistrado Carlos Domínguez, quien fue presidente de la Audiencia Provincial de Castellón entre 2003 y 2013 y también de forma interina entre 2023 y 2025, se jubila este mes de abril. A pocos días de colgar la toga, este juez nacido en León pero con corazón castellonense repasa con Mediterráneo sus 47 años de carrera y reflexiona sobre la justicia española.

Es un momento muy importante para usted tras una vida en la justicia. ¿En qué piensa estos últimos días cuando viene a trabajar?

En que no sé si voy a adaptarme a tener tanto tiempo libre. No deja de preocuparme, aunque todos mis amigos me dicen que no será difícil. Pero creo que durante una temporada lo voy a echar de menos.

Algo me dice que nunca dejará del todo el mundo judicial...

Obviamente. Aquí se alcanzan amistades entrañables y, obviamente, todo lo que a nivel provincial, autonómico y nacional se produzca alrededor de la carrera judicial, obviamente me va a seguir interesando. Sigo teniendo interés en conocer cuál es la problemática que hay y como se soluciona.

¿Si pudiera resumir su carrera en una idea, cuál sería?

Siempre he tratado de ser lo más responsable profesionalmente posible. Es una profesión tan seria y tan importante, representa tanto la justicia dentro de la sociedad, que es inevitable pensar en las responsabilidades que tiene el cargo que asumes para tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque el valor de la justicia es algo en lo que todos están de acuerdo:cuando alguien tiene un problema acude a los jueces y tú tienes la responsabilidad de resolverle ese problema y de hacerlo de la mejor manera posible. Eso exige una formación continua porque el derecho evoluciona, entonces no puedes estar anclado en una doctrina o una jurisprudencia. El que se dedica a esto tiene que ser muy profesional y no perder nunca de vista que lo que tiene entre las manos es algo muy trascedente.

¿Que esas decisiones sean tan trascedentes le lleva a uno a darle muchas vueltas a una decisión que está a punto de tomar?

Yo pongo el ejemplo del médico se encuentra algunas enfermedades que no son tan complicadas de resolver, pero hay otras que son supercomplicadas. Pues en la justicia ocurre lo mismo:hay asuntos que no te plantean grandes problemas, pero siempre hay casos muy singulares que no te los acabas de quitar de la cabeza y, hasta que no eres capaz de poner la sentencia, puedes estar no un día sino muchos días pensando si esto que voy a hacer es lo correcto o no lo es. Afortunadamente, en un tribunal tienes dos compañeros al lado con los que deliberas y eso también ayuda mucho. Pero ha habido asuntos muy gordos y obviamente esa problemática me la he llevado a casa.

Carlos Domínguez, en su despacho junto a las banderas de España y la Comunitat Valenciana. / Ramón

¿Ha habido algún caso especial en el que piense ‘aquí he hechos justicia y si hubiera hecho otra cosa, la víctima no habría recibido compensación judicial’?

La sociedad ha cambiado mucho y se producen con desgraciada frecuencia delitos contra la libertad sexual, entonces hemos tenido que ver situaciones realmente terribles de violencia sexual, violencia intrafamiliar, etcétera. En ese momento, a pesar de que las penas asociadas a estos delitos son muy altas y no siempre a un juez le hace mucha gracia poner esas penas tan altas, llegas al convencimiento de que por las víctimas, esta persona que ha sido capaz de hacer estas atrocidades se merece las penas que le ponen. Y es una manera de reparar el dolor que se ha causado a las víctimas.

Aun así, hay veces que, tanto en esos delitos como en otras tipologías, a la sociedad le da la sensación de que las penas son bajas...

No es verdad, tenemos un código con, quizá, las penas más altas de todo nuestro entorno. Lo que ocurre es que la sociedad, pues claro, cuando hay un caso de estos tan grave, que encima los medios de comunicación lo ponen de referencia, pues la gente... A veces pienso que si existiera la pena de muerte serían capaces de decir que les parece bien. Pero tenemos que ser consecuentes , tiene que haber siempre un principio de la proporción entre los hechos que se juzgan y las penas que se imponen. No podemos decir de ninguna manera que las penas son bajas. No lo son.

Hablaba de cómo ha cambiado la sociedad, ¿qué tipologías ahora se encuentran más y cuáles ya no?

Por ejemplo, ahora ya no hay atracos a bancos.

Mire, pues justo este mes hemos tenido uno en Ribesalbes.

Bueno, pues es la excepción. Antes era lo que más trascendía, atracos a mano armada en sucursales. En cambio, ahora las drogas son un problema importantísimo:ya no es que alguien trafique a pequeña escala, es que hay bandas organizadas y tenemos juicios muy importantes con organizaciones criminales que se dedican a esto. Y luego, no sé si por razones culturales antes no se denunciaba, pero ahora se denuncian muchísimos casos de violencia sexual, incluso intrafamiliar. Antes debían de permanecer ocultas. Antes no se ponía sobre la mesa, no se denunciaba. Ahora pues sí, y porque también es verdad que ahora somos muchos más. Ahora creo que somos más de 50 millones de personas.

Somos más, pero ustedes en la justicia son parecidos, en cuanto a personal, a los que eran hace 30 años. ¿Qué reflexión hace de la percepción que tiene el ciudadano de que la justicia es lenta?

La justicia no vende políiticamente. Entiendo que, analizado desde el punto de vista político, es más rentable invertir en la sanidad, en la educación en las pensiones, en la asistencia social, que no en la justicia. Hay unos atrasos que, en mi carrera, jamás he visto. Las secciones civiles de la Audiencia, que son la Tercera y la Cuarta, tienen un atraso que jamás han tenido. No se puede considerar normal lo que no es normal. Ahora he oído que el Gobierno quiere crear 500 y pico plazas nuevas de jueces, pero le pregunto a la presidenta de la Audiencia Provincial [Sofía Díaz] y me dice que a Castellón no viene ninguna. La excusa es que hay otros sitios que están peor, pero ese consuelo no nos vale, lo que hay que hacer es remediarlo. Habrá que hacer una inversión que permita que los jueces tengan un plazo responsable para solucionar estos problemas. ¿Quién puede resolverlo? Quien hace los Presupuestos Generales del Estado. Me da lo mismo un partido que otro, mi experiencia es que, con unos y otros, la justicia nunca ha recibido el trato que merece.

¿Qué recuerdos guarda de su tiempo al frente de la Audiencia Provincial de Castellón?

Para mí fue un orgullo, no dejaba de ser la culminación de una carrera. Y encima eres joven y tienes ganas de hacer cosas y de implicarte para que las cosas mejorasen. Fue una experiencia formidable y no fue tampoco un obstáculo muy importante para seguir desempeñando mis labores como magistrado. Me siento muy orgulloso porque se consiguieron muchísimas cosas, de hecho este edificio [la Ciudad de la Justicia] se hizo cuando yo era presidente, el de Vila-real también. Las sedes judiciales eran muy antiguas... los partidos judiciales de Nules y Vinaròs, por ejemplo. Y se ha conseguido renovarlas y dignificar también donde se imparte justicia. En mi primer destino como juez, que fue El Barco de Valdeorras [Ourense], si había que ir a levantar un cadáver a una aldea, había que ir a caballo. Mi hijo me dice que he pasado de tener que ir a caballo a tener a la inteligencia artificial.

¿La IA puede ser un peligro para un juez o pueden apoyarse en ella e alguna manera?

Es una herramienta que se puede utilizar, pero tienes que ser precavido. No puedes dar por bueno todo lo que dice la IA cuando está en juego dictar una sentencia. Puede ser una hoja de consulta, y puede ayudar a mucha gente a resolver dudas, pero no creo eso que dicen que será la inteligencia artificial la que ponga las sentencias

¿Considera que la justicia española es independiente?

A mí, en 47 años de carrera, nadie me ha llamado ni me ha dicho lo que tengo que hacer. Lo que ocurre es que, como todo en la vida, los magistrados tienen distintas sensibilidades sobre el mismo problema. Hay asociaciones judiciales que se habla que son de derechas, de izquierdas... Eso obedece a razones profesionales, a sensibilidades distintas sobre el mismo tema. Pero eso no significa que no seas independiente o que alguien te diga lo que tienes que hacer. El derecho no son matemáticas, es interpretable:que haya distintas concepciones y opiniones en relación a un mismo problema es perfectamente entendible. Lo peor de todo esto es que desde fuera se intente politizar. Afortunadamente, el derecho es un sistema que permite que resoluciones puedan ser revocadas y anuladas porque hay instancias superiores que analizan.

¿Esa reflexión la hace igual para el caso de Carlos Fabra que hace 13 años le trajo dolores de cabeza? [Carlos Domínguez renunció a ser el magistrado que juzgase al expresidente de la Diputación por su relación «afable, cordial y cortés» con Fabra, para evitar suspicacias ciudadanas sobre su objetividad]

Sí. Hombre, en aquel momento a mí sí que me dolió porque de alguna manera me vincularon con él. Quizá tuve yo gran parte de culpa. Por mi manera de ser, que soy extrovertido, el hecho de verme con él en algunos actos, me acuerdo que decían que si en los toros, que si me habían visto en el fútbol... pensaron que yo podía estar aquí como si fuera su abogado defensor. Llegué a escuchar unas cosas terribles. A mí ese señor nunca jamás me pidió nada. Y tenemos dentro de la ley las posibilidades de que, si ves que tu imparcialidad está comprometida, abstenerte para no tener que crear esa sensación en terceras personas que crean que tú estás ahí por tal... De hecho, yo ya no quise volver a presentarme [a presidir la Audiencia] después de aquello. Se me puso en medio de un confrontamiento enorme por lo que significaba este señor dentro de la provincia. Entre el PSOE y los demás partidos que había, pues fue algo cruzado... Aparecí como si fuera el valido de este señor en la Administración de Justicia, cosa que repito:jamás me pidió absolutamente nada.

O sea, que más allá del fútbol y los toros, ¿no tenían relación?

Ninguna amistad con él. Lo que pasa es que él era presidente de la Diputación y cuando tú quieres que las cosas mejoren para la Administración de Justicia, tienes que solicitar ayuda a las instituciones para que te puedan ayudar en lo que ellos pueden ayudar. Con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Generalitat... Y te tienes que relacionar con ellos, y cuanto mejores relaciones tengas, más posibilidades hay de que tengas lo que tú pides para mejorar el servicio de la Administración de Justicia, no para uno personalmente. Pero claro, eso en aquel contexto, donde había un enfrentamiento muy grande, pues era más fácil de malinterpretar. Bueno, incluso me acuerdo que llegaban críticas de que la Diputación le había publicado un libro a mi mujer, como si el servicio de publicaciones de la Diputación no publicara todos los años no sé cuántos libros. Y era precisamente un tema relacionado con la aplicación de la ley del Divorcio en la provincia de Castellón, para ver cómo se había aplicado. Era un tema relacionado con la provincia y era en cierto modo lógico que la Diputación, que es la referencia provincial y tiene un servicio de publicaciones, lo publicara. Mi mujer era profesora titular de la universidad, ahora es catedrática... Oye, es inevitable que te pueda hacer mella. Pero en la vida hay que aceptar estas cosas, reflexionar sobre ellas y el tiempo lo va curando todo.

Se recuperó de aquello, ¿no?

Sí, por supuesto, además aquí no te puedes estar dormido, el trabajo que hay no te permite dormirte.

Ahora que deja el cargo, si pudiera cambiar una cosa de la justicia española, ¿qué sería? No de cómo los gobiernos tratan a la justicia, me refiero a autocrítica.

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Sinceramente creo que España tiene un sistema judicial estupendo. Todo desde el punto de vista teórico es idóneo para atender lo que tiene que atender la justicia. Es necesario ir modernizándola: ahora con la ley de tribunales de instancia se ha cambiado sobre todo el funcionamiento de los partidos judiciales, se han creado servicios comunes que van a facilitar la utilización de funcionarios [...] Yo creo que nos hemos dotado de un sistema judicial que es perfectamente homologable a los mejores que podemos tener en Europa. El problema fundamental es que nos faltan recursos. Si con la estructura judicial que tenemos, tuviéramos los recursos personales y materiales necesarios, las cosas irían muchísimo mejor y nadie se quejaría de nada.