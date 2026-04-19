Muere Armando Alegre, empresario clave para el Teatro Principal de Castelló durante décadas

El castellonense Armando Alegre ha fallecido a los 81 años, según ha podido saber Mediterráneo este domingo de fuentes cercanas a la familia.

Alegre, nacido en 1945 en Castelló, fue un hombre clave para el Teatro Principal de la capital de la Plana. Fue uno de los profesionales que más hizo por el recinto en la entrada de la democracia.

Así, fue gerente del teatro durante 30 años, desde 1978. Durante ese largo tiempo, logró que todas las obras y espectáculos que se estrenaban en Madrid pasaran por Castelló, poniendo a la ciudad en el mapa de las principales compañías del país.

Amante de la tauromaquia

Alegre también tuvo una conocida faceta como empresario y, como gran amante del mundo taurino, estuvo al frente de la Plaza de Toros de Baeza (Jaén).

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"Los comienzos fueron difíciles; en aquel momento la Administración empezaba a proteger, difundir y subvencionar a las grandes compañías para que vinieran a Castellón. El único horizonte que nos marcamos y que se cumplió, fue traer calidad y diversidad, intentando conseguir lo mejor que se realizaba en España", reflexionó Alegre en una entrevista con Mediterráneo en 2007 sobre su etapa a cargo del Teatro Principal.