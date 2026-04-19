Pasar la noche al raso por los papeles: migrantes hacen cola desde el domingo en Castelló para pedir el lunes un informe necesario para regularizarse

Decenas de personas migrantes han decidido este domingo dormir al raso a las puertas de la Oficina de Atención a Personas Migradas de la Ronda Mijares en Castelló.

Estas personas, inmersas en el proceso de la regularización de la nueva ley, hacen cola para tener mejores posibilidades de que este lunes por la mañana les atiendan en dicha oficina, en el primer día donde se centralizan los recursos en este lugar. Necesitan sacar el llamado "informe de vulnerabilidad", el cual les están exigiendo a los migrantes para poder optar a residir de manera legal en España con la nueva ley.

Este, como otros trámites, resulta una odisea para muchos, pues colectivos de migrantes denuncian a Mediterráneo la lentidud de este departamento que depende del Ayuntamiento de Castelló para entregar los informes.

Centralizar el servicio

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido centralizar desde este mismo lunes la atención a los migrantes en la Ronda Mijares, 14, para evitar el colapso de los servicios. Así, dicen desde la concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad que dirige Vicent Sales, atenderán de manera ordenada a las personas que necesiten regularizarse. Sales culpó la semana pasada de las colas al Gobierno central, ya que considera que se ha dado poco tiempo a los ayuntamientos para organizarse y que no ha habido previsión ni planificación por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Los colectivos de migrantes afirman que algunas personas que trataron de anticiparse a la llegada de la ley llevan cuatro meses esperando el informe y que aún no se lo han entregado.

El horario de la Oficina de Atención a Personas Migradas este lunes será de 9.00 horas a 14.00 horas y según el consistorio no hay necesidad de coger cita previa, pero debido a la ansiedad por si el lunes se concentra más gente de la que puedan atender, algunos han decidido directamente dormir allí.