El Ayuntamiento de Castelló toma medidas ante las colas por la regularización y acusa a Sánchez de improvisación

Las colas de inmigrantes que viene registrando Castellón a raíz del proceso de regularización siguen generando reacciones políticas e institucionales y ha llevado a la adopción de medidas a los ayuntamientos.

500 atendidos en una mañana

En las últimas horas se vienen repitiendo colas en servicios municipales de personas, algunas de las cuales han pasado la noche al raso, para poder ser atendidos en espacios como las oficinas de la ronda Mijares y la plaza Mayor de Castellón. El certificado de empadronamiento o el informe de vulnerabilidad eran algunos de los documentos más buscados. Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales Sales, este lunes en apenas una hora y media desde la apertura de la oficina ya se habían atendido 180 peticiones y la jornada ha finalizado con 500 solicitantes atendidos. Según ha indicado, "en estos momentos tenemos que poner medios propios para poder solucionar un problema, porque nos han transferido la competencia, pero no los recursos”, ha señalado Sales, quien ha indicado que el Ayuntamiento de Castellón ha adoptado medidas para agilizar la atención a las personas solicitantes y evitar el colapso de los servicios sociales de base, para que este proceso extraordinario no perjudique la atención ordinaria que reciben los vecinos más vulnerables.

La estimación de Sales es que entre 2.500 y 3.000 personas sean atendidas en la ciudad de Castelló, "por lo que en una semana, posiblemente, se habrá terminado el inicio del procedimiento", ha señalado el edil, en declaraciones a Europa Press.

Refuerzos

Para ello, la Concejalía de Interculturalidad ha habilitado desde este lunes, su sede de la Ronda Mijares, 14, como punto único de atención, en horario de 9.00 a 14.00 horas y sin necesidad de cita previa. Además, el consistorio ha reforzado el servicio con 10 personas para hacer frente al incremento de la demanda. A ello se suma la instalación de cuatro tótems para facilitar la gestión y agilizar la obtención de documentación dentro del dispositivo extraordinario puesto en marcha.

Ramón Pérez

Certificado de vulnerabilidad

Sales ha destacado que el certificado de empadronamiento puede obtenerse en menos de un minuto, lo que permite acelerar uno de los trámites más solicitados. Asimismo, el Ayuntamiento está agilizando al máximo la emisión del certificado de vulnerabilidad, otro de los documentos necesarios en numerosos expedientes y cuya tramitación requiere entrevista con personal municipal.

Reacciones políticas

Sales, no obstante, ha acusado de "improvisación" al Gobierno de Pedro Sánchez. “Es lo típico de Pedro Sánchez y los socialistas: tú invitas y yo pago”, ha afirmado Sales. Sales considera que aunque creían que era necesario regularizar a la gente que llevaba muchos años trabajando aquí para que ayuden a la economía, el procedimiento "no ha sido el adecuado por muy buenas intenciones que quisieran tener". "Hubo una Iniciativa Legislativa Popular que se promovió por parte de entidades sociales y tenía un gran apoyo por el Congreso de los Diputados, y el Gobierno de repente se ha sacado de la manga un procedimiento mediante un Real Decreto que lo que ha hecho es generar incertidumbre, premura y se ha hecho un poco al margen de lo que marca la propia UE".

Efecto llamada

Por su parte, el vocal de la directiva de VOX en la provincia de Castellón y portavoz adjunto del Grupo Municipal, Alberto Vidal, ha acusado a Sánchez de provocar un efecto llamada con la regularización. Vidal ha advertido que “esta política no solo agravará la presión sobre los servicios públicos, sino que perjudicará gravemente a los trabajadores españoles, especialmente a los más vulnerables, al incrementar la competencia desleal en el mercado laboral”. Por ello, Sales ha exigido al Ejecutivo central más previsión, más recursos humanos y económicos y una planificación realista que permita a las entidades locales afrontar este tipo de procesos sin poner en riesgo la atención ordinaria de los servicios municipales.

Críticas de la oposición

Por su parte, desde Compromís acusaron al equipo municipal de gobierno de falta de previsión. "Ahora, ante las imágenes de colapso y las dificultades de atención, el Partido Popular ha tenido que convocar reuniones de urgencia para intentar reorganizar el dispositivo. Para Compromís, esta reacción evidencia que llegan tarde a un problema que era perfectamente previsible si se hubieran tomado medidas con antelación”. La coalición recuerda que ya el pasado mes de febrero presentó una moción para pedir reforzar los recursos municipales y anticiparse a esta situación.

Valoración de las oenegés

El presidente de Villa Colombia, John Castro, ha explicado que el domingo a mediodía ya había 31 personas, a las 20.30 horas de la noche eran unas 300, este lunes había mas de 1.000 personas en la oficina Pangea, de la ronda Mijares 14, donde el Ayuntamiento de Castelló ha centralizado toda la atención para la regularizacion respecto al certificado de vulnerabilidad. Hemos hablado con las autoridades del ayuntamiento, que han gestionado muy bien este tema y a esta hora no queda nadie, porque acaban de cerrar y atendieron casi en su gran mayoría", ha expresado. El responsable de Villa Colombia señala que las atendieron porque se les dio una instancia general y se les puso una cita previa a cada persona, hay citas para 15 días, mes o mes y medio", ha señalado.

Asimismo, Villa Colombia está atendiendo multiplicidad de consultas. "Muchísimas, cada caso es un mundo diferente, porque los menores de edad, tienen una vía, los que tienen mayores de edad con discapacidad otro, el asilo otra, las personas que no tienen ningún familiar otro. Estamos desbordados, aunque contamos con un programa donde les vamos preguntado". No obstante, explicó que quien no tenga certificado electrónico debe acudir a un abogado o oficina gestora con extranjería.

Mientras desde Caritas Segorbe Castellón todavía no han empezado a realizar trámites de la regularización. El equipo jurídico de Caritas continúa preparando el material para la formacion de equipos. Y es que han señalado hay que ser muy rigurosos acerca de todo lo que hay que preparar para acompañarlos a la hora de pedir la documentación. "Es verdad que va llegando mucha gente preocupada, lo que hacemos es recibir a la gente y rebajar la angustia con la que viene", señalan las mismas fuentes.