El ‘boom’ logístico en Castellón deja libres apenas el 2% de los espacios

Castellón avanza hacia consolidarse con un polo logístico del arco mediterráneo impulsada por la llegada de grandes compañías de la distribución y como evidencia que apenas cuente, en estos momentos, con un 2% de los espacios dedicados al sector vacantes.

Un informe de la consultora EY Parthenon, con datos facilitados a este diario, destaca el potencial de la provincia en esta actividad, con un inventario logístico en estos momentos de 130.000 metros cuadrados. El análisis destaca que la escasa disponibilidad de espacio resulta «un reflejo de la fuerte demanda y la escasa oferta de naves disponibles».

De Ontime a Cofares

De hecho, se detectan puntos clave en el territorio como Onda, donde operan gigantes como Amazon, desde su planta dedicada a los artículos de gran formato, o el grupo Ibricks. Mención cabe también para el desembarco de Ontime en la antigua nave de Marie Claire de Borriol o el almacén de la distribuidora de medicamentos Cofares de Onda, con una superficie de 7.900 metros cuadrados y capacidad para albergar 27.000 productos.

A ello se suman los futuros desarrollos previstos, como el centro logístico de Jysk que se está construyendo actualmente en Almenara o los 1,7 millones de metros cuadrados de suelo que sumará la ciudad de Castelló a través del proyecto LogistiCS.

«A pesar de su tamaño aún modesto frente a Valencia o Madrid, Castellón ofrece ventajas competitivas clave», analizan desde EY Parthenon, enumerando las rentas más asequibles, con valores premium situados en los 4-4,50 euros por metro cuadrado y mensualidad. A ello se suman unas rentabilidades más atractivas, del 5,5-6% o los precios de suelo logístico situados en torno a los 20 euros por metro cuadrado.

Alternativa a zonas saturadas

Todo ello, en su conjunto, «ha despertado el interés de inversores y operadores que buscan alternativas a los mercados saturados». «Con una oferta futura que multiplicará por diez su capacidad actual, Castellón se perfila como un enclave estratégico para la logística en el este peninsular», concluyen desde la consultora.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, considera «suficientes» las infraestructuras disponibles en Castellón para atender al desarrollo del sector logístico. A su vez, cree que «sería muy positivo darle un impulso a la inversión en Castellón» para potenciar el desarrollo del suelo logístico.

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Martí, de hecho, erige como un punto fuerte la «amplia capacidad de crecimiento» del territorio castellonense. No obstante, también cuenta con alguna debilidad, como la dificultad de «encontrar personal cualificado» para impulsar dicho crecimiento.