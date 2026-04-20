Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas

Castellón se prepara para dar un salto en su modelo constructivo con la puesta en marcha de un edificio pionero que promete cambiar las reglas del juego en el acceso a la vivienda. La ciudad contará a finales de verano con su primer bloque residencial de más de dos plantas construido íntegramente mediante un sistema prefabricado industrializado, una técnica que reduce tiempos, errores y costes sin renunciar a la calidad.

La parcela, ya acondicionada en la calle Obispo Salinas —en el entorno de la calle Gobernador—, acogerá una promoción de siete viviendas impulsada por un grupo de siete inversores que han optado por la autopromoción: cada uno de ellos será propietario de un piso, ya sea para residir o destinarlo al alquiler.

Las obras arrancarán tras la Pascua con la fase de cimentación, paso previo al montaje de la estructura prefabricada, que estará lista en apenas cinco semanas. A partir de ahí, quedarán los acabados interiores hasta completar un calendario total de ejecución de unos cinco meses.

Este proyecto, desarrollado por el despacho castellonense Grupo Urban, se convierte en el primero en la provincia en aplicar un sistema de estas características en un edificio de varias alturas. Tal y como recogen los documentos técnicos, se trata del primer edificio residencial de más de tres plantas ejecutado mediante sistema Steel Frame con estructura autoportante de paneles prefabricados en la Comunitat Valenciana.

Un sistema que cambia la forma de construir

El modelo constructivo elegido permite diseñar el edificio completamente a medida y fabricar todos sus elementos en taller antes de su montaje en obra. “Es un edificio que se hace como quiero: lo diseño y se construye todo con sistema prefabricado”, explica el arquitecto responsable del proyecto, Ricardo Ors, quien destaca la versatilidad de este método, capaz de levantar construcciones de hasta nueve plantas.

La clave está en la industrialización del proceso. Frente a la obra tradicional, donde intervienen múltiples fases y oficios sobre el terreno, este sistema traslada gran parte del trabajo a fábrica, donde cada pieza se produce con precisión milimétrica y bajo control técnico.

Esto permite reducir de forma significativa los tres factores que más encarecen una promoción: los desperdicios, los plazos y los errores de ejecución, tal y como detalla la documentación técnica del proyecto.

Hasta un 30% menos de costes y la mitad de tiempo

El impacto económico es uno de los grandes argumentos de esta apuesta. Según Ors, el sistema permite rebajar entre un 20% y un 30% el coste de construcción, gracias a la eliminación de imprevistos, correcciones y pérdidas de material habituales en obra tradicional.

“Hay muchísimo dinero que se pierde en obra porque se rompe material, hay errores o falta planificación. Aquí eso desaparece”, señala. A ello se suma la reducción de los plazos: el montaje en obra puede acortarse hasta un 50%, lo que repercute directamente en menos gastos de maquinaria, personal y financiación .

El uso de acero laminado en frío —ligero, resistente y reciclable— contribuye además a una construcción más eficiente y sostenible, con menor huella ambiental y mejores prestaciones energéticas en el edificio final .

Seguridad y normativa, sin diferencias con la obra tradicional

Pese a su carácter innovador, el sistema cumple con las mismas exigencias que cualquier edificio convencional. Desde la resistencia estructural hasta el comportamiento frente al fuego o el aislamiento térmico y acústico, todo se ajusta al Código Técnico de la Edificación y a los controles de calidad habituales.

“Es exactamente lo mismo en cuanto a seguridad. Si tiene que soportar determinadas cargas o viento, lo soporta igual”, subraya el arquitecto.

Un modelo que apunta al futuro de la vivienda

Más allá de esta promoción concreta, el proyecto se plantea como un punto de partida para extender este tipo de construcción en la provincia. El propio equipo redactor ya prevé seguir desarrollando edificios similares siempre que haya interés por parte de promotores o grupos de inversión.

El objetivo de fondo es claro: hacer la vivienda más accesible. En un contexto de precios al alza y dificultades de acceso, este modelo busca optimizar los recursos sin abaratar materiales ni reducir calidad.

De hecho, el proyecto se concibe como un demostrador que “marcará un antes y un después en la edificación local”, abriendo la puerta a una nueva generación de edificios más rápidos de ejecutar, más eficientes y potencialmente más asequibles.