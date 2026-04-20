Castellón entra en el 'rearme' de la industria nacional de la defensa

Siempre las hay en diferentes puntos del planeta, pero ahora las guerras vuelven a ocupar el primer plano de la actualidad internacional. Un fenómeno que comenzó con la invasión rusa de Ucrania, y que en estos momentos tiene puesto el foco en Oriente Medio. Los nuevos desafíos en el tablero geopolítico implican reforzar los proyectos relacionados con la defensa. Este nuevo protagonismo explica lo ocurrido hace escasas semanas en España con la compañía de referencia en nuestro país, Indra, que terminó con Ángel Simón como presidente en sustitución de Ángel Escribano después de una agria batalla accionarial.

El rearme de este sector industrial también alcanza a empresas de Castellón, que forman parte de las diferentes iniciativas puestas en marcha en el ámbito autonómico. Eso sí, en los dos casos exponen la misma idea: no fabrican armas ni materiales destructivos, sino que se posicionan en terrenos relacionados con la protección de países e instituciones y que, en ambos casos, se encuentran lejos de los campos de batalla.

Tecnología y ciberdefensa

Una de estas compañías es Cuatroochenta, firma tecnológica fundada en Castellón, que cuenta dentro de su grupo con la compañía Sofistic, centrada en la ciberseguridad. "Somos socios fundadores del Clúster Digital de la Comunitat Valenciana, que a su vez forma parte del hub de defensa autonómico", detallan desde la empresa. Un conglomerado que une al sector privado con la Generalitat Valenciana y centros tecnológicos. "Nosotros podemos aportar nuestras capacidades para la ciberdefensa, y estamos dentro de grupos de trabajo", mencionan. Algo que va más allá del ámbito autonómico, porque participan en un colectivo similar en Andalucía, además del proyecto Diana, surgido desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), y que cuenta con la aprobación de la OTAN.

Conocimiento y experiencia institucional

No es una materia extraña para la directora ejecutiva de Sofistic, Mar López, que fue la responsable de la Oficina de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno de España entre 2012 y 2021.

Otra empresa que tiene relación con la seguridad es Arkadia Space. Si en el caso de Sofistic se centra en las redes de comunicaciones, esta compañía ubicada en el Aeropuerto de Castellón se fija en el espacio. "No tenemos aplicaciones específicas para la defensa, pero nosotros aportamos innovaciones en los mecanismos de propulsión de satélites", comentan. Su CEO, Francho García, detalla que su objetivo "es entender mejor cuáles son las necesidades existentes en el sector espacial de los gobiernos y ministerios de defensa, relacionado con la propulsión". Entre las posibilidades está "la necesidad de los satélites de realizar maniobras rápidas por si hay alguna amenaza en órbita, y así poder evitarla".

Nuevas alianzas en la Comunitat

La presencia castellonense en el resurgimiento de la defensa no finaliza aquí. Recientemente, la asociación de empresas tecnológicas de Castellón, Xarxatec, entró en el hub de defensa de la Comunitat. Y esta misma semana los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, integrados en Redit, han presentado Redit Defensa. El ITC de Castellón, dedicado a la cerámica, forma parte de este consorcio, que aportará su conocimiento a los tiempos difíciles a los que se enfrenta el planeta.