Castellón estira la Semana Santa y los hoteles rozan el 70% de ocupación en abril

El sector turístico de Castellón ha logrado alargar el tirón de la Semana Santa y firmar una ocupación cercana al 70% en los hoteles de la provincia durante la primera quincena de abril, consolidando así el posicionamiento del destino antes del verano.

Así lo ha detallado la patronal hotelera Hosbec, que ha señalado que el arranque del mes ha logrado vender el 68,4% de las plazas en territorio castellonense, dos puntos más que el 66,2% que se lograron ocupar en el 2025.

El análisis destaca que el mercado nacional continúa siendo el pilar fundamental de la demanda, con un peso muy elevado del 78,7%, incluso ligeramente superior al del pasado año. A partir de ahí, el escenario internacional sigue mostrando una presencia más limitada, aunque con cierta diversificación. Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor extranjero (4,5%), seguido a distancia por Francia (2,5%), mientras que aparecen con cuotas similares países como Portugal, Italia o Alemania, todos ellos en torno al 1%-1,5%.

Llama la atención, como ya destacó este diario, la incorporación de mercados de largo radio como Estados Unidos o Colombia, ambos con un 1,2%-1,4%, lo que apunta a una apertura progresiva, aunque todavía incipiente, del destino.

Continuidad el resto del mes

Desde Hosbec, en términos de previsión, reflejan que el ritmo de reservas para la segunda quincena de abril se sitúa en el 63,8%, lo que anticipa una continuidad en niveles similares, sin grandes picos, pero con una base de demanda estable que consolida el posicionamiento del destino.

A nivel autonómico, la patronal apunta que la ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana ha crecido respecto a los datos de 2025 en dos puntos hasta alcanzar el 78,6%. Con todo, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, destaca "que se nota el efecto que nosotros denominamos staycation o vacaciones de proximidad que hace que el mercado nacional esté creciendo en cuota respecto al año 2025 y lo que puede significar que muchos españoles hayan elegido nuestro propio país y nuestros destinos, en este caso la Comunitat Valenciana, para sus estancias hoteleras ante la crisis bélica del Golfo Pérsico".

"La segunda conclusión es que las reservas para la segunda quincena, contando además con una anunciada meteorología bastante favorable y estable, anuncian un nuevo dato positivo, ya que todas las reservas confirmadas están ahora mismo en valores por encima de los del año pasado", añade Montes, quien fija como tercera conclusión que "los británicos ya son el primer mercado internacional en todos los destinos, con diferencias en cuotas".