Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados

Castellón se asoma a una situación meteorológica claramente anómala para estas fechas. La semana avanza sin grandes sobresaltos, pero con una sensación cada vez más propia de final de primavera e incluso de verano que de abril, en una jornada que apunta a dejar calor diurno en buena parte de la provincia y un contraste muy marcado entre costa e interior.

La previsión de Aemet dibuja un episodio estable, con temperaturas altas y margen todavía corto para que aparezca un alivio real. En la capital y en el litoral, el ascenso será más contenido, pero en zonas interiores el miércoles se perfila como el pico térmico de esta primera mitad de semana.

Temperaturas máximas

Temperaturas máximas y mínimas en Castellón el miércoles 22 de abril. / Aemet

Será el miércoles cuando los valores se disparen, sobre todo en el interior y prelitoral de Castellón, con hasta 31 grados en el norte, concretamente en Sorita -uno de los pueblos donde hizo más calor el pasado verano- y registros de 30 grados en el entorno de Segorbe.

También destacan los 29 en el interior sur, mientras que la franja central se moverá entre 24 y 28 grados. En la costa, el calor será más moderado: 24 grados en Castelló de la Plana, 23 en Benicàssim, 22 en Peñíscola y 21 en Vinaròs, con mínimas relativamente suaves de 13 a 14 grados en muchos puntos litorales.

Previsión de Aemet

De cara a los próximos días, Aemet prevé en Castelló de la Plana una bajada ligera tras el miércoles: la capital pasaría de 14/25 ese día a 16/23 el jueves y 14/23 el viernes, antes de un nuevo repunte el sábado hasta 13/25. La probabilidad de precipitación sigue baja en el corto plazo y solo empieza a insinuarse al final del periodo, con más nubosidad y algo más de incertidumbre.

Noticias relacionadas

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: