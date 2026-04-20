Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
Los termómetros marcarán registros más propios de final de primavera e incluso de verano
Castellón se asoma a una situación meteorológica claramente anómala para estas fechas. La semana avanza sin grandes sobresaltos, pero con una sensación cada vez más propia de final de primavera e incluso de verano que de abril, en una jornada que apunta a dejar calor diurno en buena parte de la provincia y un contraste muy marcado entre costa e interior.
La previsión de Aemet dibuja un episodio estable, con temperaturas altas y margen todavía corto para que aparezca un alivio real. En la capital y en el litoral, el ascenso será más contenido, pero en zonas interiores el miércoles se perfila como el pico térmico de esta primera mitad de semana.
Temperaturas máximas
Será el miércoles cuando los valores se disparen, sobre todo en el interior y prelitoral de Castellón, con hasta 31 grados en el norte, concretamente en Sorita -uno de los pueblos donde hizo más calor el pasado verano- y registros de 30 grados en el entorno de Segorbe.
También destacan los 29 en el interior sur, mientras que la franja central se moverá entre 24 y 28 grados. En la costa, el calor será más moderado: 24 grados en Castelló de la Plana, 23 en Benicàssim, 22 en Peñíscola y 21 en Vinaròs, con mínimas relativamente suaves de 13 a 14 grados en muchos puntos litorales.
Previsión de Aemet
De cara a los próximos días, Aemet prevé en Castelló de la Plana una bajada ligera tras el miércoles: la capital pasaría de 14/25 ese día a 16/23 el jueves y 14/23 el viernes, antes de un nuevo repunte el sábado hasta 13/25. La probabilidad de precipitación sigue baja en el corto plazo y solo empieza a insinuarse al final del periodo, con más nubosidad y algo más de incertidumbre.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
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