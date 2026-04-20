Compromís lleva al pleno de la Diputación de Castellón iniciativas para reforzar los derechos humanos y la vida independiente

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón defenderá en el pleno de este martes, corrrespondiente al mes de abril, dos mociones centradas en la defensa de los derechos fundamentales: la recuperación de los premios Guillem Agulló y la reactivación del convenio con la Oficina de Vida Independiente (OVI), junto con el impulso de la figura del asistente personal.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, instará a recuperar dichos galardones en el ámbito provincial con una propuesta plantea reconocer anualmente a personas, colectivos y proyectos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio.

La moción recuerda la figura de Guillem Agulló i Salvador, asesinado en 1993 en Montanejos por motivos ideológicos, y denuncia la eliminación del premio por parte del PP y Vox, después de haber sido creado por Les Corts Valencianes en 2016.

"Aumento de discursos de odio"

Guardiola ha señalado que “en un contexto de aumento de los discursos de odio es más necesario que nunca reforzar las políticas de memoria democrática y defender activamente los derechos humanos”. Asimismo, ha destacado que la recuperación de los premios “es una cuestión de dignidad democrática y de compromiso institucional con la convivencia”.

La iniciativa propone que la Diputación recupere los galardones con carácter anual, con un acto de entrega en torno al 11 de abril, y que se regulen con criterios de transparencia, participación y pluralidad, contando con la implicación del tejido asociativo.

Por su parte, la diputada de Compromís, Maria Fajardo, defenderá una moción para recuperar el convenio con la Oficina de Vida Independiente, eliminado durante la actual legislatura por el gobierno provincial.

La iniciativa apuesta por reactivar esta herramienta clave y por impulsar la figura del asistente personal como pilar del sistema de dependencia, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de atención.

Fajardo ha advertido que la supresión del convenio “ha sido un paso atrás muy grave”, y ha reclamado su recuperación inmediata, así como un mayor compromiso de las administraciones para desarrollar esta prestación y garantizar la autonomía personal.