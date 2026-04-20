La Conselleria de Sanitat licita el transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat por más de 580 millones de euros

La Conselleria de Sanitat ha publicado en la Plataforma de Contratación la licitación del servicio y suministro de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana por un importe de más de 580 millones de euros. De esta manera, las empresas que opten a este concurso tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo para presentar las ofertas.

Así, a través de este expediente de contratación, Sanitat garantizará el servicio de transporte sanitario durante los próximos cuatro años. La duración establecida del contrato es desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2030. Cabe destacar que el valor estimado del contrato puede alcanzar los 857,8 millones de euros si se incluyen las posibles prórrogas y modificados.

En concreto, las prestaciones que incluye el servicio es el transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente, así como el arrendamiento de ambulancias de clase C sin conductor para determinadas unidades de Soporte Vital Avanzado del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.

Por un lado, el servicio incluye el transporte sanitario urgente, es decir, que es prioritario y debe realizarse sin demora para garantizar la atención al paciente en el menor tiempo posible debido al riesgo para su salud. En este caso, el servicio se lleva a cabo a través de las ambulancias que conforman la flota del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana, constituida por todos los tipos de ambulancias que establece el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, y que son gestionadas a través de los CICU (Centros de Información y Coordinación de Urgencias).

Asimismo, se incluye el transporte sanitario no urgente, que es cuando no hay prioridad de riesgo vital y se utiliza para el traslado de pacientes que no necesitan asistencia durante el trayecto. Estos traslados se hacen en ambulancias no asistenciales que son gestionadas por los departamentos de salud.

En este caso se trata de pacientes que, bajo prescripción médica, requieren del traslado en ambulancia por diversos motivos: altas del servicio de urgencias, ingresos o altas hospitalarias, consultas externas, pruebas complementarias y prestaciones periódicas para la asistencia a hemodiálisis, rehabilitación, radioterapia o quimioterapia, entre otras.

Incorpora mejoras

Por otro lado, cabe señalar que la Conselleria de Sanidad, a través de esta licitación continúa introduciendo mejoras con el fin de ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio asistencial, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias.

De este modo, el contrato incluye un apartado para el suministro de distintos tipos de vehículos destinados al apoyo logístico y coordinación para dispositivos de riesgo previsible, para posibles casos de emergencia con múltiples víctimas y catástrofes. Además, contempla una flota de reserva con las características y dotación requerida, así como el mantenimiento de los vehículos y de la dotación de estos.

El transporte sanitario se distribuye en bases logísticas localizadas a lo largo del territorio de la Comunitat Valenciana, según los criterios técnicos establecidos por la Conselleria.