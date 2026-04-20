CSIF denuncia la “falta de refuerzos policiales” pese a la avalancha de personas por el proceso de regularización en Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente la que considera una respuesta operativa insuficiente ante la gran afluencia de personas registrada en distintos puntos de Castellón con motivo del inicio del proceso de regularización en materia de extranjería. A través de su delegado sindical en la Policía Local, Miguel Ángel Guillamón, la organización advierte de que la situación está provocando largas colas, ocupación intensiva de la vía pública y concentraciones durante horas.

Colas y tensión en varios puntos de la ciudad

Según ha trasladado el sindicato, el escenario no responde a un hecho aislado, sino a una situación sostenida que se está produciendo especialmente en espacios como las oficinas de la ronda Mijares y la plaza Mayor de Castellón.

Desde CSIF señalan que esta elevada afluencia está derivando en episodios de tensión, con intentos de acceso desordenado y empujones, además de una creciente sensación de inseguridad entre el personal administrativo que trabaja en estas dependencias municipales.

Críticas a la planificación del dispositivo

El sindicato cuestiona que, pese a que la situación era previsible, la respuesta desplegada haya sido, a su juicio, claramente insuficiente. En este sentido, critica que un operativo de estas características se esté sosteniendo en la práctica con una única patrulla para el control del orden público, mientras el resto de efectivos continúa atendiendo el servicio ordinario con recursos limitados.

Para CSIF, esta falta de refuerzo evidencia una planificación que no se ajusta a la magnitud del problema y que obliga a los agentes a asumir una carga añadida en un contexto especialmente sensible.

Sobrecarga en la Policía Local de Castellón

La organización sindical también pone el foco en las consecuencias laborales de esta situación. Según subraya, la presión del servicio está teniendo un impacto directo en las condiciones de trabajo de los agentes, hasta el punto de afectar incluso a sus tiempos básicos de descanso.

CSIF considera que esta sobrecarga operativa no solo repercute en la plantilla, sino también en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía en una situación que exige mayor capacidad de respuesta y organización.

Reclaman medidas urgentes

Ante este contexto, el sindicato reclama la adopción urgente de medidas para reforzar la seguridad y garantizar un servicio adecuado. Entre sus peticiones figura el refuerzo inmediato de efectivos en los puntos afectados, bien mediante la asignación de servicios extraordinarios o a través de una reorganización más eficaz de los recursos disponibles.

La central sindical insiste en que no se puede improvisar ante una circunstancia que, a su juicio, era claramente previsible y que requiere una actuación proporcionada para asegurar tanto la seguridad de los trabajadores municipales como la correcta prestación del servicio policial.