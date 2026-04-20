La Diputación instará al Gobierno a reactivar las obras de la N-232 y reforzar las infraestructuras viarias de Castellón

La Diputación de Castellón instará al Gobierno de España a reactivar las obras de la N-232 y reforzar las infraestructuras viarias de la provincia.

El gobierno provincial ha impulsado una moción para su aprobación en el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, que se celebrará este martes 21, con el fin de exigir al Gobierno central la reactivación “inmediata” y la finalización de las obras del tramo de la N-232 comprendido entre la Masía de la Torreta y Morella Sur, garantizando la ejecución íntegra del proyecto adjudicado en el menor plazo posible.

"Clave para el desarrollo económico"

“Hablamos de una vía estratégica y esencial que conecta el norte de España con la costa del Mediterráneo. Una infraestructura clave para la movilidad de los residentes y para el desarrollo económico de Castellón”, ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha reclamado al Gobierno de España que dé una explicación ante la paralización de unas obras que considera “fundamentales” para el interior de la provincia.

Unas obras que, tal y como ha recordado la presidenta, “se iniciaron el pasado año, pero este 2026 se han suspendido, sin que haya habido una comunicación que explique esta suspensión, lo que pone de manifiesto la falta de compromiso del Gobierno Central con la provincia de Castellón”, ha destacado Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha exigido al Gobierno que cumpla con la ejecución de las infraestructuras que estaban presupuestadas y adjudicadas: “Los castellonenses merecen respuestas y soluciones, un Gobierno de España que gobierne y que actúe con responsabilidad, que cumpla con lo que se comprometió”.

Tal y como ha señalado la máxima representante de la institución provincial, “no podemos permitir que una infraestructura de estas características permanezca paralizada sin explicaciones. Este incumplimiento no solo refleja la falta de seriedad en la gestión pública, sino que pone en riesgo a las personas que cada día circulan por esta vía”.

A-7, AP-7 o N-340

Asimismo, el vicepresidente de la institución provincial y portavoz del Gobierno, Héctor Folgado, ha lamentado la falta de avances en el conjunto de infraestructuras viarias pendientes en la provincia y ha reclamado inversiones urgentes en actuaciones como la mejora de la autovía A-7 en el interior o el impulso de la conexión entre Vilanova d’Alcolea y La Jana. “Un trazado de aproximadamente 48 kilómetros, cuya inversión, estimada en 349,7 millones de euros, es fundamental para garantizar la cohesión territorial y el acceso a oportunidades en el mundo rural”, ha resaltado Héctor Folgado.

De este modo, el vicepresidente provincial ha insistido en que la provincia no puede seguir esperando y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno actúe en Castellón. Así, la moción presentada para ser aprobada en el pleno también incluye instar al Gobierno a ejecutar las obras de mejora entre la N-340 de València a Castelló, en el enlace en la N-225.

Además, a través de la moción, la Diputación exigirá la ejecución inmediata del paso inferior en la N-232 a su paso por Sant Jordi, atendiendo a una demanda histórica de la localidad, así como la ejecución de los accesos pendientes en la AP-7 en la provincia de Castellón, especialmente en los municipios de Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, con el fin de “mejorar la conectividad y atender las demandas del territorio”, ha subrayado el responsable del área de Infraestructuras.

“Castellón necesita hechos, inversiones y voluntad política real para no quedarse atrás en materia de infraestructuras”, ha apuntado el vicepresidente provincial, quien ha insistido diciendo que “las comunicaciones son un elemento esencial para garantizar el desarrollo económico, la generación de empleo y la fijación de población en el territorio”.