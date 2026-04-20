¿Quién está excluido de presentar el informe de vulnerabilidad en la regularización que ya causa colas en Castellón?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado, en su cuenta oficial de X, en qué situaciones no es necesario presentar el informe de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria. En las últimas horas se vienen registrando colas en las oficinas de atención al inmigrante y Servicios Sociales de Castellón, como ha podido comprobar este diario.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, el aspirante a la regularización no deberá presentar el certificado de vulnerabilidad en los siguientes supuestos:

Si es o ha sido solicitante de Protección Internacional.

Si no es solicitante de protección internacional y, además de cumplir los requisitos basicos, dispone de documentación que demuestre que se encuentra en alguna de estas circunstancias:

a) Ha trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España, o acredita la intención de trabajar por cuenta ajena, mediante oferta de trabajo, o propia, mediante declaración responsable.

b) Contar con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad y los ascendientes de primer grado.

Cuándo tendrá que presentar el certificado

Sí hay una situación en la que se debe contar con el certificado de vulnerabilidad. Es el caso de aquellos que no cumplen las condiciones anteriores y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este documento debe estar sellado por entidades en materia de asistencia social (entidades y sindicatos inscritos en el Registro RECEX, o servicios sociales).

El procedimiento es gratuito y nadie podrá cobrar por expedirlo.