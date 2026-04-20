Una influencer descubre qué hacer en un día en Castellón: “No hay mejor plan de verano”

Castelló de la Plana se ha convertido en el escenario del último vídeo de Agnes Dumont, influencer en Instagram, que ha compartido con sus seguidores una ruta por la ciudad con una idea clara: condensar en una sola jornada algunos de sus lugares más representativos. Su conclusión no deja lugar a dudas: “No hay mejor plan de verano”.

El recorrido arranca en el parque Ribalta, uno de los primeros espacios que muestra en su visita. Dumont lo presenta como el punto de partida de un paseo urbano con ambiente de verano, antes de dirigirse a otro de los edificios que más le llamó la atención durante su paso por la ciudad: la oficina de Correos. Según cuenta, le pareció “increíble su estructura”.

La ruta continúa por la Plaza Mayor, uno de los puntos centrales del vídeo. Allí enumera algunos de los lugares más reconocibles del entorno: el Ayuntamiento, Concatedral de Santa María, el Mercado Central y El Fadrí. Es precisamente este último elemento el que protagoniza uno de los datos que destaca con más énfasis. “Qué dato: tiene 192 escalones”, comenta al hablar del campanario, desde el que también asegura haber disfrutado de “lindas vistas”.

Después de esa parada, la creadora de contenido se adentra en la oferta museística de la ciudad. En su vídeo explica que visitó el Museo de Etnología, donde pudo conocer distintos oficios y las tareas que se realizaban en Castellón. Más tarde pasó por el Museo de Bellas Artes, del que habla con entusiasmo y al que recomienda acudir de forma expresa, destacando además la gratuidad de los mismos.

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La valoración final de Agnes Dumont resume el espíritu de su visita. Para la influencer, Castellón de la Plana ofrece una “buena combinación” de cultura, historia y “lindas playas”, una mezcla que convierte la ciudad en “uno de los mejores planes de verano”. Con ese mensaje, su vídeo plantea una escapada breve, accesible y muy visual, apoyada en algunos de los espacios más reconocibles de la capital de la Plana.