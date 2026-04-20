La inversión pública cae a la mitad en Castellón hasta febrero

La falta de presupuestos del Estado durante los últimos años y el retraso de la Generalitat en tener listas sus cuentas de 2026 no parecen sentar bien a las inversiones públicas en Castellón. El dinero destinado por las diferentes administraciones a la provincia en los dos primeros meses del año asciende a 19,56 millones de euros. Es casi la mitad (-48,55%) respecto a los 38,01 millones de euros destinados entre enero y febrero de 2025. Así queda reflejado en la actualización de datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

La Administración General del Estado ocupa, de nuevo, el furgón de cola en capacidad inversora. Si en enero no se contabilizó ni un solo céntimo, en febrero se limitó a 114.000 euros. Una tendencia diferente a la de la Generalitat.

Inversión estancada en la provincia

En 2025 fue la que menos dinero inyectó a Castellón, con apenas 22,17 millones. En diciembre también fueron a parar cero euros. Con el cambio de año, en enero de 2026 se contabilizaron 2,71 millones de euros, y en el mes siguiente alcanzaron los 2,38 millones.

Una vez más, son los ayuntamientos y la Diputación los que más tiran de la obra pública en la provincia, con 14,35 millones de euros en el primer bimestre, de modo que acaparan casi tres de cada cuatro euros destinados a licitaciones. En el pasado año, consistorios y Diputación destinaron 183,1 de los 288,7 millones de euros. El 63% del total.

El papel de las administraciones locales

El arranque de 2026 apunta a que este ejercicio se volverá a mantener la tendencia a la baja apuntada en el pasado año. Las obras ferroviarias, como las diferentes actuaciones destinadas a la mejora del corredor mediterráneo, con un especial protagonismo a los nuevos accesos en tren a la dársena sur del puerto de Castellón, conllevaron un gran incremento de las cifras de inversión pública en la provincia. Estas obras ya están encarriladas, e incluso a punto de finalizar, y por el momento no hay nuevas actuaciones que tomen el relevo.

En el caso de la Generalitat, cabe la esperanza de que la elaboración de los presupuestos para el presente año pueda generar nuevas inversiones, aunque si entran en vigor en verano se dificultaría la puesta en marcha de los procedimientos administrativos previos. Respecto al Estado, pese a los numerosos anuncios de la anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, de que iba a haber cuentas para 2026, estas todavía no han llegado.

Futuro de las infraestructuras de transporte

Uno de los ministerios más inversores es el de Transportes, y en 2026 estaba previsto que se licitara la construcción de terceros carriles en la autopista AP-7 en la zona de les Alqueries-Vila-real, y entre Moncofa e Almenara. Una acción que se plantea como consecuencia del incremento del tráfico pesado en la vía. Por el momento, no hay noticia de avances, pese a que ya se concluyó el plazo acordado para la fase de redacción del proyecto.