Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón

El puerto de Castellón ha completado una operación poco usual, que demuestra la capacidad de sus instalaciones para realizar escalas de elevada complejidad técnica. El protagonista es el MW Metis Spirit, un macrobuque transoceánico de 229 metros de eslora y 10,24 metros de calado.

La actividad ha consistido en una doble operativa procedente de China. Por un lado, se han descargado en PortCastelló 96 palas eólicas de última generación en la dársena norte. Finalizado este proceso, la misma embarcación ha cargado graneles sólidos en la dársena sur. De esta manera "se optimizan los tiempos de estancia, maximizando la rentabilidad de la escala", detallan desde la Autoridad Portuaria de Castellón, que "reafirma así su posición como nodo logístico estratégico en el Mediterráneo".

Doble operativa en PortCastelló

Las palas de molinos de viento tenían 64,7 metros de longitud cada una, con un peso total de más de 1.600 toneladas. Esta maniobra requirió de condiciones meteorológicas estrictas, con vientos inferiores a 10 nudos y el apoyo de cuatro remolcadores para garantizar la máxima seguridad. Una acción que se realizó en el muelle transversal exterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que "esta operativa no solo demuestra nuestra capacidad técnica para gestionar cargas de proyectos de grandes dimensiones, sino que evidencia la polivalencia de PortCastelló al ser capaces de diversificar tráficos en una misma escala". Ibáñez ha subrayado que "el hecho de que un mismo buque opere componentes eólicos y granel industrial en distintos muelles con total eficiencia nos posiciona como un puerto altamente competitivo en el mercado global".

Sincronización logística y proyección internacional

Posteriormente, el mismo buque operó en la dársena sur para realizar la descarga de escoria en el muelle de Costa Sur. La doble operación fue "un hito de sincronización logística", mencionan.

La gestión integral ha sido coordinada por Integral Shipping Co., cuyo concepto WindMedHub se consolida al posicionar al puerto como un centro de almacenamiento y distribución estratégica hacia destinos de todo el Mediterráneo y el Norte de Europa.

Presencia en WindEurope

Este hito coincide con la participación de PortCastelló esta misma semana en WindEurope, la feria de referencia del sector eólico en Europa. Rubén Ibáñez ha señalado la importancia de esta cita: "Acudimos a WindEurope con el aval de hechos concretos como la operativa del Metis Spirit". Ha añadido que "queremos mostrar al mundo que Castellón es el mejor socio logístico, y que ofrecemos infraestructuras de vanguardia y un equipo humano capaz de sincronizar lo extraordinario".