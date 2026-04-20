México y España reivindican desde la UJI de Castellón a la universidad como "garante del progreso" ante el complejo escenario global

Más de 60 instituciones de educación superior de México y España han reivindicado este lunes desde la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón a la universidad como "garante del progreso" ante el complejo escenario global en la segunda edición de la cumbre binacional.

Un encuentro en cuya inauguración ha participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha defendido que “hoy, más que nunca, las universidades importan, no solo por su papel en la formación de talento, sino también por su contribución a la construcción de una ciudadanía crítica y por hacer posible la convivencia democrática”.

La dirigente ha incidido en la igualdad de oportunidades como desafío central: "No podemos permitir que el talento dependa del origen o de la renta. No hay sociedad inclusiva sin universidad inclusiva", ha defendido, erigiendo a la educación superior como un "faro" y al "conocimiento" como eje central para fortalecer la democracia.

El mejor instrumento

La apertura ha estado presidida también por la rectora de la UJI, Eva Alcón, quien ha recordado los vínculos entre México y España y ha remarcado la capacidad de las universidades de liderar cambios profundos. "Ante la realidad compleja que vivimos, las universidades apelamos a la ciencia, la innovación, la cooperación, la solidaridad y los valores como mejor instrumento para garantizar el progreso económico y democrático", ha señalado, remarcando la importancia de la cooperación entre territorios e instituciones, pues "los retos que tenemos son globales y las soluciones deben ser compartidas".

Alcón, con todo, ha llamado a fijar la agenda común entre ambos países y a escoger "cooperar, interaccionar y luchar de forma compartida para el avance del conocimiento y la consolidación de nuestro sistema democrático".

Mientras, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha ensalzado "este tipo de foros que nos pone en el mapa y define el modelo de ciudad que queremos seguir creando", aludiendo a los lazos existentes con México y poniendo en valor la elección de la capital de la Plana para celebrar la cumbre.

Este espacio "aspira a fortalecer la relación académica, científica y cultural entre ambos países", ha declarado la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez, quien ha instado a "avanzar hacia modelos de cooperación más estructurados y facilitar tanto la movilidad del estudiantado como del personal universitario".

Financiación suficiente

Esa cooperación, como ha comentado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, se erige como clave frente a retos como la "emergencia climática, la desigualdad, la fragilidad de los pactos democráticos y el avance de la desinformación".

Lomelí también ha defendido la relevancia de "garantizar la financiación suficiente" de las universidades, así como su autonomía. "No hay país en el que haya progreso duradero sin invertir en ciencia", ha dicho.

Por último, el secretario general ejecutivo de Anuies, Luis Armando Gonzalez, ha destacado que "la relación México-España es una de las más dinámicas y estratégicas". "Hoy más que nunca nuestras universidades están llamadas a atender juntas los grandes desafíos globales", ha concluido.