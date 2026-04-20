Morant pide dimensionar la atención a los migrantes ante las colas para la regularización

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido este lunes desde Castellón a los ayuntamientos y a todas las administraciones públicas que "dimensionen el servicio para la atención adecuada de las personas" migrantes que inician el proceso de regularización ante las colas que se están registrando.

Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación en la Universitat Jaume I de Castelló, a la que se ha desplazado para participar en el acto de inauguración de la II Cumbre México-España Universidades para un futuro compartido.

"Lo que empieza hoy es un proceso de regularización de las personas que ya están entre nosotros, de aquellas personas que han elegido nuestro país para trabajar, para vivir, para tener una vida y que están enriqueciendo ya nuestro país", ha defendido la ministra, quien ha añadido que el Ejecutivo central persigue "regularizar esa situación para que tengan derechos".

Falta de mano de obra

"Yo sé que hay algunas fuerzas políticas que les gustaría que trabajaran en B y tuvieran condiciones infralaborales y de infraderechos, pero nosotros no, pues en un momento en el que hay más trabajo que nunca y sectores como el de la construcción que necesitan más mano de obra tenemos que abrir las puertas a que personas de otros países puedan incorporarse a esos puestos de trabajo", ha añadido Morant. Una medida que, como ha señalado, también alcanza a "sectores fundamentales, como la medicina", destacando las carencias de facultativos que existen en centros de salud y la homologación de títulos.

Ante las esperas que están sufriendo las personas migrantes, la ministra ha defendido que "desde luego el trabajo de las administraciones es dimensionar la atención para que estas personas tengan la atención adecuada" y les estén dando "el servicio de manera adecuada".

"Estoy segura de que en los próximos días ya esto funcionará como tiene que ser, que la gente vaya a una ventanilla y que sea atendida por la administración para este reconocimiento de derechos", ha afirmado, admitiendo el posible "desconcierto" durante los primeros días.