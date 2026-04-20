Ocho de cada diez alumnos con necesidades especiales estudia en aulas ordinarias en Castellón mientras crece la presión sobre los centros

El avance de la inclusión educativa en la provincia de Castellón convive con una creciente preocupación en la comunidad escolar. Ocho de cada diez alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) está escolarizado en aulas ordinarias, una realidad que se ha intensificado en los últimos años y que, según familias, profesionales y sindicatos, obliga a reforzar con urgencia los recursos en los centros.

En apenas una década, este alumnado se ha disparado. Las Asociaciones de Familias de Alumnos insisten en que el aumento no puede leerse solo en términos de matrícula: detrás de esta evolución, subrayan, está el reto de garantizar una educación inclusiva, equitativa y sin discriminación.

Más alumnos, más necesidades y centros al límite

La Confederación Gonzalo Anaya advierte de que la presencia cada vez mayor de alumnado con necesidades educativas especiales debe ir acompañada de una atención educativa de calidad. La entidad reclama más recursos humanos y materiales para asegurar una respuesta adecuada a la diversidad dentro de las aulas.

A su juicio, la situación no puede abordarse únicamente con el aumento de matrículas, sino que requiere garantizar una inclusión efectiva y sin discriminación, así como un incremento claro de los recursos disponibles.

En este sentido, remarcan que hacen falta más recursos humanos y materiales, para asegurar una educación equitativa y una atención adecuada a todo el alumnado.

Aun así, la entidad critica la gestión de la administración educativa, a quien acusa de imponer obstáculos burocráticos que dificultan el acceso a estos recursos. Estas trabas, aseguran, se utilizan a menudo para justificar la carencia de aplicación de la normativa vigente en materia de inclusión educativa.

La comunidad educativa reclama medidas urgentes para garantizar que el aumento de alumnos con necesidades especiales no se traduzca en una sobrecarga para los centros, sino en una oportunidad para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y justo.

El debate de fondo: inclusión sí, pero con respuesta individualizada

La psicóloga del Cdiat Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, Isabel Blanes, explica que, sobre todo en el caso del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), la normativa favorece la inclusión educativa dentro del aula ordinaria, pero recuerda que no todos los menores responden igual a ese modelo. En algunos casos, sostiene, estos estudiantes necesitan apoyo en entornos más especializados, como las aulas UECO, y no siempre tienen esa posibilidad.

La especialista defiende que cada situación debe estudiarse de manera individualizada, valorando si el alumno está realmente bien integrado con su grupo de iguales o si podría adaptarse mejor a metodologías más personalizadas. El mensaje que deja sobre la mesa es claro: la inclusión no puede medirse solo por la escolarización en un aula ordinaria, sino por la calidad de la atención que recibe cada niño.

Los sindicatos alertan de falta de personal y recortes

Desde el sindicato STEPV, Marc Candela señala que en los últimos años se detecta antes al alumnado con necesidades educativas especiales porque se ha ido incorporando más personal especializado y más orientadores a raíz del acuerdo de plantillas. Esa detección precoz, sin embargo, también ha hecho más visibles las carencias del sistema.

Candela asegura que hace falta más personal de Pedagogía Terapeutica, Audición y Lenguaje y educador y recuerda que una encuesta reciente refleja que el 90% de los consultados reclama más profesionales para atender a este alumnado. A su juicio, la atención individualizada es necesaria para cualquier estudiante, pero se vuelve todavía más importante en quienes precisan refuerzo específico.

El representante sindical añade además que, desde la implantación del REMA, muchos centros han detectado un recorte de este personal respecto a la etapa del PAM, una situación que, según denuncia, agrava problemas ya enquistados como la burocracia, la sobrecarga y las ratios elevadas.

Educación amplía las aulas UECO en Castellón

Frente a estas críticas, la Conselleria de Educación ha señalado que en el curso 25/26 se han habilitado cuatro nuevas aulas UECO en la provincia de Castellón. En total, la provincia cuenta ya con 53 recursos de este tipo, mientras que en el conjunto de la Comunitat Valenciana hay 338 aulas UECO en funcionamiento.

Las UECO son unidades específicas ubicadas dentro de centros ordinarios y dirigidas a alumnado con necesidades educativas especiales que requiere apoyos intensivos. Su crecimiento refleja el intento de reforzar la atención especializada sin sacar al alumnado del entorno escolar ordinario.

El TEA, la necesidad más frecuente en las aulas ordinarias

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, el número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en aulas ordinarias en la provincia de Castellón ha pasado de 200 en el curso 2013/14 a 2.266 en 2023/24, último dato disponible. De ellos, 2.205 estudian en centros públicos.

Por tipologías, el grupo más numeroso es el del alumnado con trastornos del espectro autista, con 1.008 estudiantes. Le siguen los trastornos de comunicación y lenguaje (422), la discapacidad intelectual (361), la discapacidad motora o auditiva (238) y los trastornos graves de conducta (102), entre otros.

En cuanto al alumnado escolarizado en aulas específicas, en el curso 2023/24 ascendía a 592 estudiantes, de los cuales 553 estaban en centros públicos. Dentro de este grupo, 313 presentaban TEA y 234 discapacidad intelectual, mientras que el resto respondía a otros tipos de necesidades.

Alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros ordinarios / Fuente Ministerio de Educación

Una escuela inclusiva, pero con medios

El aumento del alumnado con necesidades educativas especiales ha abierto una doble lectura en Castellón. Por un lado, refleja una mayor detección y una apuesta por la inclusión en los centros ordinarios. Por otro, ha evidenciado que esa inclusión solo puede sostenerse con más profesionales, apoyos estables y menos trabas administrativas.