El PSPV-PSOE de Castellón ensalza que por primera vez el Estado cubrirá directamente la atención especializada a las personas con ELA

La secretaria de Política Social de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE de Castellón, Silvia Gómez, ha destacado que el Gobierno de España “refuerza el sistema público de cuidados con 500 millones de euros adicionales para dar cumplimiento a la ley de la ELA y reconocer de manera específica la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad”.

Según ha explicado la dirigente socialista, “por primera vez, el Estado asumirá directamente el coste de la atención de estas personas, garantizando un modelo de cuidados especializado, intensivo y continuado las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Una medida que, en sus palabras, “sitúa a España a la vanguardia europea en protección social”.

"País que cuida de su gente"

“España vuelve a demostrar que es un país que cuida de su gente, que no deja a nadie atrás y que avanza en derechos sociales con políticas que ponen a las personas en el centro”, ha afirmado Gómez.

La diputada vila-realense ha recordado que “durante los gobiernos del Partido Popular, la dependencia sufrió una ofensiva muy cruel que acabó expulsando a más de 2.000 personas del sistema solo en la provincia de Castelló”.

En sus palabras, “nada que ver con las prioridades del Gobierno de España, que en los últimos años ha incrementado en 600 millones anuales la inversión estructural en dependencia”, una apuesta que ha permitido “reducir en más de un 40% la lista de espera y aumentar en un 59% el número de personas beneficiarias de prestaciones”. “Ahora, con este nuevo refuerzo millonario, consolidamos una senda estable y justa para seguir ampliando derechos y dignidad, especialmente para las personas con ELA”, ha sentenciado Gómez.

Nivel adicional de protección

El nuevo decreto, según detallan, también crea un nivel adicional de protección, el Grado III+ de dependencia extrema, que reconoce el derecho subjetivo a cuidados intensivos con atención sanitaria y social permanente. Esta categoría prevé una ratio de cinco profesionales por persona beneficiaria e incluye apoyo respiratorio y de alimentación para garantizar una atención “más digna, humana y personalizada”.

Finalmente, Gómez ha reivindicado que “esta apuesta por la dependencia refleja una manera de entender el país, la de los socialistas, en la que el Estado protege, cuida y garantiza la dignidad de quien más lo necesita”. “Esa es la gran diferencia entre los gobiernos progresistas y los de derecha: ellos recortan y debilitan el sistema para favorecer la sanidad privada; nosotros lo reforzamos y dignificamos la vida de las personas”, ha concluido.