Política
El PSPV carga contra la "opacidad" del Consell sobre el dinero que destina a la sanidad privada y "que mejoraría la pública"
Morant critica la falta de información tras acudir el partido al TSJCV
La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha urgido al Consell que informe "del dinero que está gastando la Generalitat de Pérez Llorca en la sanidad privada" después de que el partido haya elevado el caso al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana por "vulneración de derechos fundamentales" por parte de la conselleria de Sanitat y de su titular, Marciano Gómez, ante la "opacidad".
"Está quedando claro que en la sanidad pública no hay los recursos suficientes, con médicos que hacen más horas de las que deberían, derivaciones de prubeas diagnósticas a la privada y queremos saber los números: cuántas personas, en qué condiciones y quién está prestando el servicio", ha señalado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en declaraciones en la Universitat Jaume I de Castellón.
"Dicen que es un tema complejo"
Morant ha explicado que "hemos recibido una respuesta por parte de la Consellería, dicen que es un tema complejo, pero todo el mundo sabemos que al final en estas derivaciones hay contrafactura y contraexpedientes de servicio prestado, de las que pues se hacen liquidaciones y pagos, es así de fácil". "La misma información que tienen ellos para hacer las transferencias es la que necesitamos nosotros y queremos tener nosotros", ha sentenciado.
"Para hacer nuestro trabajo de oposición necesitamos información y como no nos la dan hemos ido al TSJ", ha concretado Morant, denunciando la "opacidad" y "esa ocultación de información por parte de la Conselleria de Sanitat de cuáles son las cantidades económicas que está transfiriendo a la privada que podrían perfectamente estar redundando en una mejora de los servicios de la pública en vez de los recortes que estamos viendo".
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