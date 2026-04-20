Puig defiende el papel de la universidad frente a la "cultura fake" y el negacionismo

El expresident de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, ha defendido este lunes en Castellón el papel de la universidad frente a la creciente "cultura fake" o basada en bulos, y de la ciencia como "progreso permanente" frente al negacionismo, al tiempo que ha asegurado que "a Newton le sigue Einstein y no ningún influencer".

Puig ha hecho estas declaraciones durante la conferencia La enseñanza humanista como cátedra cívica, pronunciada en el marco de la segunda Cumbre de Rectores y Rectoras México-España celebrada en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.

"La mayor forma de resistencia"

Para el expresident, la educación humanista es una "necesidad del presente" para defender la dignidad humana y que convierte el conocimiento en conciencia. Puig ha defendido que la educación y la cultura son "la mayor forma de resistencia frente a la deshumanización que acecha nuestro presente". "Jamás lo aparentemente inútil ha sido tan decisivamente útil", ha aseverado.

En los tiempos actuales, en los que "algunos quieren volver al estado del preciencia y se basan en el populismo", la ciencia es "progreso permanente" y, de este modo, "a Newton le sigue Einstein y no ningún influencer".

La formación universitaria y la ciencia, ha explicado, chocan contra el negacionismo, "no solo el cambio climático, sino de la salud, la historia, la violencia machista y la propia idea de evidencia". Actualmente, ha criticado, "se defiende una lógica ilógica en la que todo es discutible al margen de los hechos" científicamente probados. Se vive en una cultura fake", ha señalado.

"Freno a la arbitrariedad"

"No es solo una proliferación de noticias falsas, sino una transformación del espacio público que convierte la verdad en algo entre otras opciones", ha relatado Puig, quien ha añadido que "ahí la universidad se vuelve incómoda y muchos de esos colectivos critican a la universidad porque ahí hay resistencia y freno a la arbitrariedad".

La universidad es, a su juicio, "una escuela de democracia que forma ciudadanos libres", una afirmación compartida por la rectora de la UJI, Eva Alcón, que le ha acompañado en su conferencia.

Asimismo, el expresident se ha referido a los informes de la OCDE sobre educación en 2025 y ha señalado que de los mismos se concluye que la educación debe ser palanca de igualdad y no mecanismo de discriminación; que los estudios no son una cuestión solo de competencia y empleabilidad sino una cuestión del desarrollo integral de la persona, y que la educación "no solo forma, sino que fomenta la convivencia".