Reclaman refuerzos para atender la tramitación de la regularización en Castellón tras las largas colas

Sindicatos y colegios profesionales han reclamado refuerzos para atender en la regularización extraordinaria, que ya está registrando colas en la provincia de Castellón y después de la apertura de la atención presencial, como ha podido comprobar Mediterráneo.

Informe de vulnerabilidad

Así, desde el colegio de trabajadores sociales de Castelló (COTS) han señalado que tal como se anticipó desde el COTS Castelló, el proceso "está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los Servicios Sociales de Atención Primaria. El volumen de solicitudes de emisión del informe de vulnerabilidad ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de recursos humanos este procedimiento extraordinario. Desde las administraciones locales se están haciendo verdaderos esfuerzos para tratar de impedir que se colapse el sistema, reestructurando servicios y reforzando turnos con horas extraordinarias para cubrir el sobre esfuerzo que está realizando el personal y poder prestar una atención adecuada y lo más ágil posible para cumplir los plazos establecidos".

Uno de los asuntos que más consultas está generando es el informe de vulnerabilidad. "Desde el COTS Castelló seguimos defendiendo que la emisión del informe de vulnerabilidad no era necesaria, dado que las personas en situación administrativa irregular ya se encuentran ‘per se’ en una situación de vulnerabilidad. Informar sobre situaciones vulnerables desde Servicios Sociales es algo mucho más complejo que el documento check list que se ha elaborado desde el Ministerio. E insistimos en que el Gobierno debe poner refuerzos y arbitrar más puntos de atención directa a la ciudadanía".

Oficinas de Correos

Los sindicatos también han reclamado más refuerzos técnicos y humanos en Correos para atender en este proceso, así como la falta de previsión a la hora de formar al personal, que este lunes ha comenzado a prestar la atención presencial en las oficinas. En el caso de Castellón, señalan el despliegue del proceso evidencia claramente las limitaciones del modelo adoptado por la empresa. "Se han habilitado 4 oficinas en turno de mañana y en turno de tarde, con horarios de atención de 8.30 a 20.30 en las localidades de Castellón de la Plana y Vilar-real. Esta escasa red de oficinas está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan", han señalado las mismas fuentes. CCOO considera que se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de la compañía.

También desde CCOO han cuestionado la falta de planificación, pues, aseguran, el proceso se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses. A la plantilla insuficiente, añaden la formación claramente deficiente, las carencias materiales, sin escáners ni impresoras, y utilización de sistemas complejos como MERCURIO sin la formación adecuada, demandando un refuerzo del 40% de la plantilla. Sin ir más lejos han señalado que este mismo lunes se estaba realizando la formación on line al personal de atención al cliente con un sistema web que ha registrado caídas.

A ello se suman. añaden, errores relevantes en la información facilitada, con incongruencias entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente. Se está trasladando información confusa sobre los plazos, que puede llevar a interpretar que existe un año para solicitar cuando el plazo real finaliza el 30 de junio, mezclando el plazo de solicitud con la duración de la autorización. También se han detectado requisitos incorrectos, como la exigencia de vínculos familiares en supuestos donde no son aplicables, así como la confusión entre contrato de trabajo real y compromiso de contratación. Errores que pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes. También cuestionan el elevado número de documentación que se debe escanear, por ejemplo, en el caso del pasaporte, deben escanear todas las horas, aunque no hayan viajado a ningún país.

Pese a todas estas carencias, tanto CCOO como UGT aseguran que el proceso saldrá adelante, pero no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla. Xavier Ochando, desde UGT, señalan que "además de webs que se están colgando y colas en algunas oficinas, se debería haber llevado a cabo más contratación, a jornada completa, en lugar de contratos de 3 horas de refuerzo como se está haciendo". "La formación se debería haber hecho en tiempo y forma y no a prisa y corriendo, se debería haber previsto desde el principio", ha añadido Ochando.

Mientras desde Correos aseguran que no está habiendo colas porque se está atendiendo con vita previa. "Está viniendo mucha gente también a preguntar, porque no es un procedimiento sencillo", explican

Refuerzos en seguridad

Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado la “falta de refuerzos policiales” pese a la avalancha de personas por el proceso de regularización en Castellón. A través de su delegado sindical en la Policía Local, Miguel Ángel Guillamón, la organización advierte de que la situación está provocando largas colas, ocupación intensiva de la vía pública y concentraciones durante horas. Según ha trasladado el sindicato, el escenario no responde a un hecho aislado, sino a una situación sostenida que se está produciendo especialmente en espacios como las oficinas de la ronda Mijares y la plaza Mayor de Castellón.

Desde CSIF señalan que esta elevada afluencia está derivando en episodios de tensión, con intentos de acceso desordenado y empujones, además de una creciente sensación de inseguridad entre el personal administrativo que trabaja en estas dependencias municipales.