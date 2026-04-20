Sanitat activa el procedimiento para nombrar a los gerentes del Hospital General de Castellón y la Plana de Vila-real

La Conselleria de Sanitat ha convocado la provisión, por el sistema de libre designación, de varias plazas de gerente o gerenta de departamentos de salud dependientes de la administración autonómica, entre ellas las correspondientes al Hospital General Universitario de Castellón y al Hospital General Universitario de La Plana.

La resolución, firmada en València el 15 de abril de 2026 por la directora general de Personal, Maria Amparo Pinazo Gamir, activa el procedimiento para cubrir reglamentariamente estos puestos directivos y aprueba también las bases que regirán la convocatoria.

Qué plazas salen en Castellón

En la provincia de Castellón, la convocatoria incluye dos puestos:

Departamento de Salud de La Plana : plaza de gerente/a , con destino en el Hospital General Universitario de La Plana .

: plaza de , con destino en el . Departamento de Salud de Castellón: plaza de gerente/a, con destino en el Hospital General Universitario de Castellón.

Ambas plazas tienen naturaleza estatutaria, se cubrirán por libre designación y están clasificadas en el grupo A1-30-B.

Los aspirantes deberán presentar currículum y una memoria

Las personas interesadas en optar a estas plazas deberán tramitar su solicitud de forma electrónica y aportar, junto a la documentación, un currículo profesional y una memoria explicativa con las líneas fundamentales y los objetivos que se plantean para el puesto solicitado.

Esa memoria no podrá superar las 20 páginas y servirá, junto con la experiencia acreditada, para que la comisión de valoración examine la idoneidad de cada candidatura.

La convocatoria establece además que las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Requisitos para optar al cargo

Entre las condiciones fijadas en las bases figura contar con titulación universitaria del grupo A1, ostentar capacidad adecuada para el desempeño del cargo y pertenecer, con carácter general, al ámbito del personal estatutario fijo, funcionario de carrera o laboral fijo de las administraciones públicas que preste servicio en centros sanitarios de titularidad pública.

No obstante, la resolución también contempla de forma excepcional la posibilidad de que concurran personas ajenas a la administración o con vinculación temporal, siempre que cumplan los requisitos exigidos y acrediten especial experiencia o cualificación en gestión sanitaria de alto nivel.

En estos casos, el nombramiento quedará sujeto al régimen laboral de alta dirección y la persona designada deberá presentar una memoria anual sobre el resultado de su gestión y los objetivos alcanzados.

Cómo será la selección

El procedimiento prevé que, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, una comisión de valoración compruebe los requisitos y evalúe los méritos aportados, tanto en el currículum como en la memoria.

Tras esa fase, podrá celebrarse una entrevista personal, de carácter potestativo, en la que se valorarán los conocimientos sobre el puesto, la experiencia profesional, la aptitud, la capacidad de iniciativa, la productividad y el nivel de responsabilidad del aspirante.

La entrevista, según recogen las bases, será pública y se celebrará en acto único o en el menor número de sesiones posible.

Propuesta, alegaciones y nombramiento

Una vez finalizado el proceso de selección, la comisión emitirá una propuesta motivada de adjudicación, que no tendrá carácter vinculante, y la elevará al conseller competente en materia de Sanidad para resolver el nombramiento.

Esa propuesta será publicada en la página web de la conselleria y las personas interesadas dispondrán de 10 días hábiles para formular alegaciones.

Las bases también recogen que la convocatoria podrá declararse desierta, total o parcialmente, si no concurren aspirantes considerados idóneos para el desempeño de los puestos.

Abre la vía al liderazgo de determinados perfiles de enfermería

Según ha informado el colegio de Enfermería, el procedimiento abre la vía para que pueda ejercer el liderazgo de determinados perfiles de enfermería. Aunque la categoría profesional de enfermería se encuadra actualmente en el subgrupo A2, la resolución del DOGV establece requisitos que permiten la participación de determinados perfiles del colectivo enfermero que han diversificado su trayectoria profesional:

Profesionales con doble titulación: Aquellos enfermeros y enfermeras que cuenten además con un título universitario encuadrado en el grupo A1 (como Derecho, ADE, Económicas o Ciencias Políticas) cumplen con el requisito académico exigido. Expertos en gestión de alto nivel: La convocatoria permite la participación de personal con una especial experiencia o cualificación en gestión sanitaria de alto nivel, una vía para perfiles directivos que hayan demostrado liderazgo en grandes organizaciones o instituciones. Doctorado en Ciencias de la Salud: Los enfermeros con título de Doctor poseen el máximo nivel académico (MECES 4), lo que les posiciona como candidatos altamente cualificados para puestos que requieren un alto nivel de responsabilidad y productividad.

Un proceso que alcanza a varios hospitales de la Comunitat

La convocatoria no se limita a Castellón. También incluye plazas de gerencia en otros departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, como los de Sagunto, Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria, Doctor Peset, La Fe, Manises, Requena, La Ribera, Gandía, Alcoy, Denia, Marina Baixa, Sant Joan d'Alacant, Alicante-Hospital General, Elda, Elche, Orihuela y Torrevieja.