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El videoanálisis de Miguel Agost | Municipalismo

El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)

El videoanálisis de Miguel Agost | Municipalismo

El videoanálisis de Miguel Agost | Municipalismo

Mediterráneo

Miguel Agost

Miguel Agost

Castellón

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona sobre el papel del municipalismo en su nuevo videopodcast. A través de un análisis cercano y pegado al territorio, el autor pone el foco en esa política silenciosa que garantiza cuestiones tan esenciales como la recogida de residuos, el acceso al agua o el funcionamiento de los servicios municipales.

A partir del reciente Foro de Municipalismo en Castellón, organizado por Mediterráneo, el videopodcast conecta los grandes debates: tecnología, sostenibilidad o colaboración público-privada con su impacto directo en la vida cotidiana.

El análisis también subraya la creciente exigencia a la que se enfrentan los ayuntamientos, obligados a mejorar la eficiencia y calidad de los servicios en un contexto cada vez más complejo, marcado por la diversidad de realidades y la presión sobre los recursos.

En este escenario, Miguel Agost introduce un elemento clave: la corresponsabilidad ciudadana. Más allá de la gestión institucional, el videoanálisis incide en la importancia de hábitos como el reciclaje o el consumo responsable, entendidos como una pieza imprescindible para el buen funcionamiento del sistema.

El resultado es una reflexión que trasciende la gestión para situar el foco en el equilibrio entre administración y ciudadanía, con una idea final clara: el municipalismo no solo depende de lo que hacen las instituciones, sino también de lo que aporta cada ciudadano en su entorno más cercano.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

Aquí no solo contamos lo que pasa. Intentamos entenderlo. Desde cerca, con la perspectiva del periodismo que nace al lado de casa.

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El videoanálisis puede escucharse en SpotifyYouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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