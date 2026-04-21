Castelló atiende a cerca de 1.500 personas en las dos primeras jornadas de regularización

El Ayuntamiento de Castelló ha atendido a cerca de 1.500 personas en las dos primeras jornadas desde que el Gobierno activó la regularización presencial de personas migrantes. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recordado este martes que el consistorio ha centralizado los trámites y, para evitar el colapso de los Servicios sociales, se ha reforzado el personal. El lunes atendieron a 1.021 personas que estaban en la cola, este martes por la mañana había unas 320 personas y también han sido atendidas en las dependencias municipales.

Respecto a las colas que se registraron este lunes en la oficina de Atención a Personas Migradas de la Ronda Mijares, 14, Carrasco ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de no dotar a los ayuntamientos de más recursos y de improvisación. Ha criticado "la improvisación, prisas y nervios para tapar sus escándalos de corrupción y lo acabamos pagando los españoles y, en este caso, los más vulnerables", ha señalado.

Además, Carrasco ha criticado a quienes intentan aprovecharse de la situación de los inmigrantes para obtener provecho de esta situación. "Denuncio a los listos que quieren se quieren aprovechar del resto", ha señalado. En redes sociales había personas que denunciaban la venta de sus puestos en la cola.

La primera edila ha señalado que la organización es "óptima" y que "había más de 10 personas incluido el concejal atendiendo a las personas, hay cuatro pantallas tambien para sacar el certificado de empadronamiento".

Dos los documentos por los que acuden los extranjeros al Ayuntamiento, uno es el certificado de empadronamiento, que puede obtenerse al momento, en menos de un minuto, solicitándolo en una pantalla, y el otro el certificado de vulnerabilidad, que requiere de entrevista con el personal municipal.

En ese sentido, John Castro, presidente de Villa Colombia, ha resaltado la actuación ejemplar del Ayuntamiento de Castelló. "Están atendiendo a 3 personas por minuto, a todos se les ha atendido", ha señalado. Según indica se les ha dado una instancia general para que la rellenen y una declaración de que los documentos que van a aportar son ciertos y se les da cita para la obtención del certificado y contacto con el trabajador social. Apunta que aunque sí ha habido una avalancha, un 15% de quienes podrían beneficiarse de la regularización ya ha conseguido hacer el trámite. Además, ha señalado que muchas personas de las que han solicitado el certificado de vulnerabilidad no lo necesitan, como los solicitantes de asilo.

Ramón Pérez

La falta de certificado digital complica los trámites

Otro problema es que la falta del certificado digital complica la tramitación de la regularización a muchos inmigrantes. Como explica el presidente de la asociación Villa Colombia de Castellón, John Castro, explica que la gran mayoría no tiene certificado electrónico y tiene que hacerlo a través de una entidad gestora con extranjería o un abogado, lo que supone un coste añadido. Además, alerta que hay personas que se están aprovechando de la situación y ofreciéndose para tramitar. Ellos están prestando una labor de asesoramiento y evitando la picaresca contactando con el colegio de abogados.

Redacción

El Gobierno recordó este martes que la atención presencial para poder solicitar la regularización extraordinaria se presta en Castellón con cita previa en la Oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social (plaza Borrull, nº 14) o 3 oficinas de Correos en Castelló y 1 en Vila-real (de lunes a viernes, desde las 08.30 horas hasta las 17.30 horas. La cita previa se puede pedir en la web del ministerio con identificación digital o a través de un formulario y en el teléfono 060 ( en este caso, de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30). El calendario de citas se abre de forma progresiva, señalan.