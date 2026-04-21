La Diputación unifica y simplifica las ayudas de 650.000 euros para igualdad y entidades sociales

La Diputación de Castellón, en el pleno ordinario de abril celebrado este martes, ha dado luz verde por unanimidad a las bases de las subvenciones para el mantenimiento y desarrollo de proyectos sociales y de igualdad de oportunidades destinadas a las entidades del tercer sector, dotadas con 650.000 euros y que se unifican con el objetivo de simplificar los trámites.

Según han precisado desde el ejecutivo provincial, la convocatoria pasa a ser la misma para ambas subvenciones, con el fin también de homogeneizar criterios de valoración y mejorar la coordinación interna de la administración provincial.

En concreto, el área de Bienestar Social e Igualdad, destina 600.000 euros a las ayudas centradas en el mantenimiento y desarrollo de proyectos sociales, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario. Mientras, la línea para iniciativas de igualdad de género cuenta con 50.000 euros, 10.000 más que el año pasado y con un máximo de 4.000 por beneficiario.

Piden más fondos para redes hídricas

La unanimidad también ha permitido sacar adelante una declaración institucional para instar a la Generalitat a reforzar con recursos económicos suficientes las ayudas para la reposición de redes de abastecimiento de agua potable y reducción de pérdidas, así como la creación de ayudas específicas para la reposición de redes de saneamiento en los municipios.

El texto insta además a la administración autonómica a incluir en esta convocatoria una línea específica de ayudas para la retirada y sustitución de conducciones que contengan amianto, con el objetivo de reducir riesgos para la salud pública, modernizar las infraestructuras hidráulicas municipales y facilitar que los ayuntamientos puedan planificar la sustitución progresiva de estas instalaciones, de acuerdo con los objetivos europeos de eliminación del amianto antes de 2032.

Actuaciones pendientes en carreteras

De nuevo PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox se han puesto de acuerdo para exigir al Gobierno la reactivación inmediata y conclusión de las obras de la N-232 entre Masia de la Torreta y Morella Sur, además de ejecutar las obras de mejora en la N-340 a su enlace con la N-225.

También han pedido impulsar de manera decidida la ejecución de la autovía del interior de la provincia, en especial el tramo entre Vilanova d'Alcolea y la Jana; los accesos pendientes a la AP-7 en Benicàssim, Vila-real y Vinaròs o el paso inferior de la N-232 en Sant Jordi.