El Consell destaca la trayectoria de la Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón como referente de convivencia

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha ensalzado este martes la trayectoria de la Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón por su contribución a la convivencia y el asociacionismo.

Lo ha hecho en una reunión con la junta directiva de la entidad acompañada por la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega. Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que la consellera está llevando a cabo con el tejido asociativo para conocer la realidad, actividades y proyectos de las casas regionales.

Al finalizar la reunión, Martínez ha puesto en valor la trayectoria de la Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón “como referente de convivencia y fortaleza asociativa en la provincia”, una entidad que trabaja “para impulsar actividades conjuntas y mejorar la colaboración con las administraciones públicas”.

1.600 asociados

“Es admirable ver cómo esta red de 1.600 asociados favorece la participación y la integración, convirtiendo sus sedes en puntos de encuentro dinámicos que fortalecen el tejido asociativo valenciano”, ha afirmado la consellera.

Durante el encuentro, se han repasado las actividades estratégicas que Federación con sede en Castellón viene desarrollando entre las que destacan su participación en las Fiestas de la Magdalena, el Mercado Medieval, la Feria de las Casas Regionales o la temporada cultural en la Pérgola.

La Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón, creada en 2007, aglutina seis casas regionales: el Centro Aragonés, el Centro Cultural Andaluz, el Centro Galego ‘O Aturuxo’, el Centro Asturiano, la Casa de la Región de Murcia y la Casa Regional de Castilla-La Mancha.