La Conselleria de Sanitat pide al Ayuntamiento de Castelló licencia de obras y ambiental del nuevo Hospital General de Castelló

La Conselleria de Sanitat ha presentado ante el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, la solicitud de licencia municipal de obras de construcción y de la licencia ambiental del proyecto del nuevo Hospital General de Castellón, con fecha 15 de abril, según ha podido saber Mediterráneo. En la tramitación, se especifica que la licencia de obras se realiza "para una edificación de nueva planta" en las parcelas ubicadas junto al actual Hospital General de Castellón.

Procedimiento Hospital General

La Conselleria de Sanitat confía en poder colocar la primera piedra del futuro Hospital General de Castelló a principios del 2027 o finales del 2026. Sanitat para agilizar el proceso lleva a cabo en paralelo el proceso de expropiación de la última de las parcelas que queda pendiente y la redacción del proyecto y dirección de obra, que salió a concurso por valor de casi 13 millones de euros. En su visita a Castelló el pasado 8 de abril, el conseller, Marciano Gómez, apuntó que es un proyecto emblemático, estratégico y de legislatura, que no admite demora.

A finales de octubre la Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanitat suscribió el contrato con la UTE formada por la Argola Arquitectos, Promec, Aic Equip y Leing y Mepsc Engineering para la redacción del proyecto y dirección de la obra del futuro Hospital General de Castellón por 9.014.681,50 euros. El proyecto de construcción debería estar listo para el verano, de cumplirse con los plazos previstos en el procedimiento. Asimismo, ya se han llevado a cabo trabajos de desbroce y estudio geotécnico en diferentes puntos como pasos necesario para la ejecución del futuro complejo hospitalario.

Futuro Hospital

Durante la presentación del plan funcional la Conselleria de Sanitat planteó un proyecto que supondrá 31 quirófanos, 26 salas de intervencionismo y 765 habitaciones individuales con una inversión de 507 millones de presupuesto. En una primera fase se prevé la creación del nuevo Hospital General de Castelló manteniendo la actividad del existente durante el proceso de construcción y comunicándolo con el existente. Finalizada ésta, en fases posteriores se remodelará el hospital actual y sus infraestructuras adyacentes. Tras todas estas intervenciones, el nuevo hospital estará formado por 7 bloques perfectamente diferenciados.

1. Nuevo edificio (Bloque I)

2. Actual edificio (Bloque II)

3. Nueva edificación para área de administración (Será una nueva edificación que conecte bloque I y bloque II)

4. Nuevo edificio satélite de instalaciones y servicios generales

5. Nuevo centro de especialidades Jaume I (En zona de consultas externas del actual edificio)

6. Centro de Investigación Sanitaria de Castellón (Remodelación de la antigua escuela de Enfermería)

7. Edificio de relaciones exterior del complejo Hospitalario

Bloque 1

En la primera fase del nuevo edificio (Bloque 1) se contempla un edificio que cuente con las dotaciones establecidas en el Plan Funcional, a construir sobre los terrenos anexos al hospital actual. Dicho espacio contendrá el Bloque de Hospitalización (Hospitalización médico quirúrgica; obstétrica y ginecológica; pediátrica), así como la Unidad de cuidados intensivos (UCI), la Unidad de reanimación (REA), UCI neonatal y pediátrica-También contará con servicios ambulatorios, Consultas externas y gabinetes de exploración, así como Salas de intervencionismo, Diálisis, Hospital de día y Urgencias. También albergará los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento (Bloque quirúrgico, Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), Bloque obstétrico y ginecológico, Central de esterilización, Farmacia atención hospitalaria, Hematología y Radiología).

Área administrativa

La parte administrativa deberá estar en una nueva edificación anexa conectando ambos el nuevo edificio (bloque I) y el edificio existente (bloque II). Contendrá la Unidad de Soporte Asistencia, con la dirección y áreas administrativas; la Unidad de comunicación; los Servicios jurídicos; la Admisión y el Servicio de atención e información al paciente.

También contará con las Unidades de Servicios Generales, como lavandería y ropero, limpieza; residuos; cocina, central de seguridad y vigilancia, zona administrativa de los servicios generales, vestuarios, cafetería/comedor y mortuorio.

Igualmente, estará la unidad de soporte logístico (Infraestructuras y mantenimiento; Servicio de informática y Almacén general).

Párking y helipuerto

También se contempla un nuevo aparcamiento con una dotación de 500 plazas, que permita alcanzar junto con el aparcamiento existente (de 1.120 plazas de capacidad) así como un helipuerto sobre el cuerpo del edificio.