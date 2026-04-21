Educación fija por sorteo las iniciales para desempatar en la admisión del curso 2026-2027 en Castellón

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha celebrado el sorteo que establece las iniciales para resolver posibles empates en el proceso de admisión del alumnado correspondiente al curso 2026-2027.

El resultado determina que las letras QO para el primer apellido y NW para el segundo serán las que marquen el orden alfabético en caso de igualdad de puntuación entre solicitantes.

El acto, celebrado en la sede de la Conselleria y abierto al público, ha estado presidido de por el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, acompañado por el subdirector general de Centros Docentes, Gustavo Martínez, y por el subdirector general de Planificación Educativa y Centros Privados Concertados, Rafael Fresquet.

Sorteo para determinar las letras de desempate en la admisión escolar. / GVA

Este criterio se aplicará en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial.

Criterios de desempate

Tras la aplicación del baremo establecido en la normativa vigente, los empates se resolverán atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en los distintos criterios. Si persiste la igualdad, se procederá a ordenar alfabéticamente las solicitudes a partir de las iniciales resultantes del sorteo.

En el caso de alumnado sin segundo apellido, se considerará que este comienza por las letras “AA”.

Calendario de admisión