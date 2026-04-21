Educación oferta 2.067 plazas de empleo público docente para 2026...con plante de los sindicatos

La Conselleria de Educación oferta 2.067 plazas de empleo público docente para 2026. Según ha informado en un comunicado, la oferta se ha calculado conforme a la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de presupuestos estatal y autonómica, que en el ámbito educativo puede alcanzar hasta el 120%. A partir de este cálculo, que ha dado como resultado 1.398 plazas, la Conselleria ha decidido incrementar la oferta en un 20% adicional, sumando 280 plazas más, con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema educativo, según ha asegurado.

A estas plazas se incorporan también las vacantes que quedaron desiertas en procesos selectivos anteriores, lo que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar en la consolidación del empleo estable. Se trata de un total de 389 plazas.

El desglose por cuerpos es el siguiente:

- Profesores de Enseñanza Secundaria : 1.855 plazas

: 1.855 plazas - Profesores especialistas en Sectores Singulares de la FP : 95 plazas

: 95 plazas - Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas : 22 plazas

: 22 plazas - Profesores de Música y Artes Escénicas : 21 plazas

: 21 plazas - Profesores de Artes Plásticas y Diseñ o: 49 plazas

o: 49 plazas - Catedráticos de Música y Artes Escénicas : 10 plazas

: 10 plazas - Inspección educativa: 15 plazas

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha subrayado que “esta oferta responde a una planificación rigurosa y a una voluntad clara de dar estabilidad a los centros y al profesorado. Estamos hablando de oportunidades reales de acceso a la función pública docente y de una mejora estructural del sistema educativo valenciano”.

Mesa Sectorial

La Mesa Sectorial que la Conselleria había convocado para dar a conocer la oferta de empleo público no ha podido constituirse debido a la ausencia de STEPV y CCOO.

Una decisión que la Conselleria ha lamentado porque “imposibilita la negociación y deja a miles de docentes sin representación en un momento clave”, ha lamentado Ortega. Aun así, ha insistido en “seguir trabajando desde el diálogo y la responsabilidad institucional para beneficiar la conjunto de la comunidad educativa. El futuro de los docentes no puede quedar supeditado a decisiones unilaterales que comprometen el funcionamiento de los órganos de diálogo”.

Plante de los sindicatos

Después de la reunión del lunes con la consellera de Educación, Carmen Ortí, en que se ratificó en no llevar a cabo una negociación inmediata real y efectiva respecto a las reivindicaciones sindicales y, especialmente, respecto a la recuperación del poder adquisitivo perdido por el profesorado, los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han decidido no negociar en las mesas sectoriales el calendario previsto hasta final de curso, según han informado en un comunicado.

En concreto STEPV y CCOO han informado que no participarán de las mesas de negociación excepto en aquellos temas que afectan directamente las condiciones laborales del profesorado. A las mesas sectoriales para tratar estrictamente las normativas de inicio de curso, que son de trámite, no asistirán. UGT, en cambio, ha decidido participar de las mesas pero no hará ninguna aportación en señal de protesta.

Esta medida, indican, se toma como protesta por la carencia de voluntad de la Conselleria de Educación al negociar, de forma inmediata y con propuestas reales y efectivas, la plataforma reivindicativa sindical. Acusan a la Conselleria de dilatar y aplazando constantemente esta negociación con la excusa que no tienen presupuesto.

En este sentido, desde la Conselleria se insiste en la importancia de mantener abiertos los canales de negociación y se hace un llamamiento a la participación activa de todas las organizaciones sindicales para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de diálogo y el avance del sistema educativo.