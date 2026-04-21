La Generalitat permitirá compensar a los propietarios que realicen labores de conservación y mantenimiento en sus terrenos

La nueva ley forestal de la Comunitat Valenciana activará mecanismos para compensar a las parcelas privadas que lleven a cabo labores de mantenimiento forestal, en el marco de un modelo de pago por servicios ambientales que reconoce el valor de la gestión sostenible de los montes.

Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la presentación de Certival, la Entidad Solicitante de la Certificación Forestal Regional PEFC de la Comunitat Valenciana. En el acto también ha participado la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galino, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis.

Martínez Mus ha explicado que la futura normativa, que se encuentra en fase de tramitación, busca avanzar “hacia un sistema en el que quienes gestionen de forma sostenible sus terrenos puedan recibir una compensación por los beneficios que generan al conjunto de la sociedad”, como la captura de carbono, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad o la prevención de incendios.

En este sentido, ha incidido en que estos servicios ambientales “actualmente no se reconocen en el mercado”, por lo que la ley pretende corregir esta situación e implicar de forma activa a la propiedad privada en la conservación del territorio. “El objetivo es que quien trabaja el entorno forestal y ayuda en la prevención de incendios tenga una remuneración”, ha señalado.

En su intervención, el vicepresidente ha remarcado que este nuevo enfoque resulta clave en un territorio como la Comunitat Valenciana, donde más del 50% de la superficie es forestal y, en gran parte, de titularidad privada. “Sin una gestión activa de estas propiedades no podremos alcanzar los objetivos globales en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de incendios o desarrollo rural sostenible”, ha señalado.

Certificación forestal

Martínez Mus ha vinculado este nuevo escenario con el impulso a la certificación forestal, destacando el papel de herramientas como Certival, que facilitará el acceso de propietarios, gestores y empresas al proceso de certificación. Según ha indicado, este instrumento “permitirá acreditar que la gestión es realmente sostenible y será clave para poder reconocer y remunerar los servicios ambientales”.

La certificación forestal, ha insistido, “no es una etiqueta vacía”, sino una herramienta que garantiza una gestión transparente, responsable y alineada con criterios ambientales, sociales y económicos reconocidos internacionalmente. Además, Martínez Mus ha añadido que “contribuye a mejorar la competitividad de los productos forestales y a reforzar la confianza de la ciudadanía”.

Asimismo, ha destacado que la Generalitat asumirá los costes derivados del procedimiento de certificación y pondrá a disposición recursos técnicos con el objetivo de “eliminar barreras y democratizar el acceso a la gestión forestal sostenible acreditada”.

El vicepresidente tercero ha señalado que Certival “se configura como un modelo de colaboración público-privada que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la gestión forestal activa y sostenible”. Impulsada junto a entidades del sector como Asemfo, Certifor y Amufor CV, esta iniciativa “aúna esfuerzos de administraciones, empresas, propietarios y municipios”.

Por último, Martínez Mus ha subrayado que la gestión forestal sostenible “no es una opción, sino una necesidad”, tanto para conservar el patrimonio natural como para proteger a la población frente a riesgos como incendios o episodios extremos de lluvias, y ha apelado a la colaboración entre administraciones, propietarios, empresas y municipios para avanzar en este modelo.