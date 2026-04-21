Estas son las letras del apellido que desempatan en la baremación para entrar al colegio solicitado en Castellón

Una de las incógnitas más frecuentes entre las familias que tienen a sus niños en edad escolar ha sido despejada. La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha procedido este martes al sorteo de las iniciales del primer y segundo apellido que, en caso de empate en la baremación del proceso de admisión en los colegios e institutos para el próximo curso 2026-2027, resolverán estos casos.

La Conselleria de Educación ha celebrado el sorteo y el resultado determina que las letras QO para el primer apellido y NW para el segundo serán las que marquen el orden alfabético en caso de igualdad de puntuación entre solicitantes.

Este criterio se aplicará en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial.

Tras la aplicación del baremo establecido en la normativa vigente, los empates se resolverán atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en los distintos criterios. Si persiste la igualdad, se procederá a ordenar alfabéticamente las solicitudes a partir de las iniciales resultantes del sorteo. En el caso de alumnado sin segundo apellido, se considerará que este comienza por las letras “AA”, según ha explicado Educación.

Los criterios que dan prioridad para pedir centro escolar Las circunstancias que más puntúan en la baremación son, en primer lugar, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro, que otorga 15 puntos por cada uno; también se valoran con 15 puntos los hermanos que solicitan plaza por primera vez en la Comunidad o por cambio de localidad de residencia. A continuación, destacan varias situaciones con una puntuación de hasta 10 puntos, como la proximidad del domicilio familiar o laboral dentro del área de influencia del centro (10 puntos), reduciéndose a 5 puntos si está en áreas limítrofes. Asimismo, obtienen hasta 7 puntos circunstancias como pertenecer a familia numerosa especial (7 puntos) o general (5 puntos), ser familia monoparental especial (7 puntos) o general (5 puntos), percibir la renta valenciana de inclusión (7 puntos), o que los progenitores trabajen en el centro (7 puntos). También se valora la renta per cápita familiar, alcanzando un máximo de 7 puntos en los tramos más bajos, y la discapacidad, con hasta 7 puntos si es igual o superior al 65 % en el alumnado

El acto, celebrado en la sede de la conselleria y abierto al público, ha estado presidido de por el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, acompañado por el subdirector general de Centros Docentes, Gustavo Martínez, y por el subdirector general de Planificación Educativa y Centros Privados Concertados, Rafael Fresquet.

Aulas diáfanas, dinámicas que invitan al movimiento y con acceso directo al material para aprender / PILAR CORTES

Calendario de admisión

En Infantil y Primaria, el plazo de presentación de solicitudes se desarrollará entre el 7 y el 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las definitivas el 18 de junio. A continuación, se abrirá el periodo de matrícula, que podrá realizarse de forma telemática hasta el 29 de junio y de manera presencial hasta el 2 de julio.

Para el alumnado de Secundaria, el periodo de solicitud se extenderá del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se darán a conocer el 15 de junio y las definitivas el 2 de julio. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de matrícula, que podrá formalizarse de manera telemática hasta el 7 de julio y presencialmente hasta el 8 de julio.

En el caso de Bachillerato, el plazo de presentación de solicitudes será igualmente del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se publicarán el 1 de julio y las definitivas el 9 de julio. Tras ello, se abrirá el periodo de matrícula, previsto hasta el 14 de julio en modalidad telemática y hasta el 15 de julio en modalidad presencial.

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Las solicitudes para centros de Educación Especial o unidades específicas en centros ordinarios deberán presentarse de forma presencial entre el 7 y el 18 de mayo. Para el resto de las enseñanzas, el procedimiento se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma Adminova.