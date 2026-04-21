‘Mediterráneo’ celebra la segunda edición del foro Creciendo Juntos

El foro divulgativo Creciendo Juntos regresa con una segunda edición que consolida su apuesta por acercar a las familias herramientas prácticas y reflexión sobre los retos actuales de la educación y la crianza. Impulsado por Mediterráneo (Prensa Ibérica), este encuentro se ha convertido en un espacio de referencia para padres, madres y docentes interesados en el desarrollo integral de los niños.

En esta ocasión, el foro se celebrará el próximo viernes, 24 de abril, en el parque comercial y de ocio Estepark, en la terraza de la planta dos (junto a los cines) y dará comienzo a las 17.30 horas.

Ponentes

El programa contará con la participación de seis ponentes vinculados al ámbito educativo, deportivo y del desarrollo personal. Entre ellos, destaca Ted Winslow, jefe de estudios de Secundaria de British School of Vila-real, que aportará su visión desde el contexto educativo internacional (17.40 h).

Ponentes / Mediterráneo

Por su parte, el ultramaratonista Facu Zelaya, de Run Addiction, abordará una de las grandes preocupaciones actuales: el sedentarismo infantil ligado al uso excesivo de pantallas, en su ponencia Pantallas vs. zapatillas: el reto de educar en movimiento, que pondrá el foco en la importancia de fomentar hábitos activos desde la infancia como base para una vida saludable (18.55 h).

El foro también contará con la intervención de la docente Sandra Fabra, que ofrecerá las claves para uno de los desafíos más habituales en la crianza actual: la comunicación respetuosa y la gestión emocional dentro del entorno familiar, en su charla ¿Y si educar fuera más fácil? De la lucha al vínculo (18.10 h).

Entre las ponencias de la jornada destaca la de la enfermera Esther Pastor, que abordará el Atragantamiento en niños: prevención, reconocimiento y actuación inmediata, una cuestión fundamental que puede salvar vidas (18.25 h).

En esta línea, en una sociedad marcada por las nuevas tecnologías y el uso precoz de las mismas, la psicóloga especializada en infanto-juvenil, Ana Arechavaleta, tratará el Ciberbulling: identificación y prevención (17.55 h) una intervención que se verá reforzada por la ponencia de un experto representante del Incibe (Instituto Valenciano de Cibersiguridad), que hablará del Uso seguro y responsable de Internet (18.40h).

Esta segunda edición, organizada por Prensa Ibérica y la Generalitat Valenciana, cuenta con el respaldo de entidades comprometidas con la educación y el bienestar infantil como Bioparc y Terra Natura, impulsores globales del evento, y British School of Vila-real, Ambulancias CSA, Todojuguete, Naturem, Ruralnostra y Estepark, que son impulsores locales.

Los peques contarán con una zona de juegos para pasarlo bien durante el evento. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Zona infantil y obsequios

Durante el foro, Todojuguete instalará una zona infantil de juegos, de forma que los más pequeños puedan divertirse durante las ponencias. Por su parte, Naturem colocará una máquina de zumos para los niños y Ruralcaja repartirá huchas y camisetas.

Los asistentes también podrán beneficiarse de promociones exclusivas durante el evento, entre ellas descuentos del 20% en Jumper, tarjetas de dos créditos para Bowling y accesos gratuitos de un día para Easy Fit (hasta agotar existencias), lo que convierte la cita en una experiencia completa de ocio, aprendizaje y disfrute en familia.

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Creciendo Juntos reafirma su vocación divulgativa, generando un espacio donde compartir conocimiento y herramientas para afrontar los retos educativos.