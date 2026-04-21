Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: "Arena fina y cuidada"

Castellón puede presumir de contar con un litoral con personalidad propia, capaz de combinar grandes extensiones de arena, paisajes mediterráneos bien conservados y enclaves urbanos con un enorme tirón turístico. Entre las playas de la provincia, hay dos nombres que sobresalen con fuerza en la selección de National Geographic sobre la Comunitat Valenciana: la Playa del Cargador, en Alcossebre, y la Playa Norte de Peñíscola. Dos arenales muy distintos entre sí, pero con suficientes argumentos para figurar entre los más destacados del litoral castellonense.

En Alcossebre, la Playa del Cargador se presenta como una de las playas de arena más amplias de la zona. Situada frente al núcleo principal de la localidad, en el municipio de Alcalá de Xivert, reúne varios de los elementos que más valoran quienes buscan comodidad sin renunciar al atractivo natural del entorno. Se trata de una playa urbana, con paseo marítimo, aparcamiento delimitado, acceso desde la calle y condiciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

Ubicación de Playa Carregador en Google Maps.

Pero más allá de sus servicios, uno de sus grandes rasgos diferenciales está en el paisaje. En uno de sus extremos se extiende una zona de grandes dunas de arena fina con notable diversidad botánica, donde sobresale una importante colonia de azucena marina. Ese contraste entre la amplitud del arenal y la singularidad de este espacio protegido aporta a la playa una imagen especialmente reconocible. Además, limita al sur con la playa de la Romana, cuenta "con cerca de un kilómetro de arena fina y cuidada" según la propia National Geographic, una anchura máxima de 70 metros y cuenta con Bandera Azul, además de vigilancia, señalización, salvamento y presencia policial.

Junto al Castillo del Papa Luna

La otra gran referencia de Castellón es la Playa Norte de Peñíscola, probablemente la más emblemática de la localidad. Su principal carta de presentación es inconfundible: cinco kilómetros de extensión de arena fina y dorada con vistas al Castillo del Papa Luna. Pocas estampas hay tan asociadas al verano en la provincia como la de este largo frente marítimo con la silueta del castillo dominando el paisaje.

Espectacular estampa de la Playa Norte de Peñíscola, cita obligada para los turistas que llegan a Castellón. / Turismo de la Generalitat

Es la playa más conocida y visitada de Peñíscola, la más próxima al centro urbano y uno de los grandes reclamos del municipio, que tiene en el problema para aparcar uno de sus principales inconvenientes, sobre todo los días de más afluencia turística. A lo largo de su recorrido alterna amplias zonas de arena con áreas de bolos en los extremos más alejados de la ciudad, lo que le da una fisonomía variada.

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Ubicación de Playa Norte en Google Maps.

A ello se suma su reconocimiento en materia de calidad. La Playa Norte ha sido distinguida con Bandera Azul, la “Q” del Instituto para la Calidad Turística Española, la Bandera Verde de AENOR y la Bandera Qualitur de la Agencia Valenciana de Turismo. Un conjunto de certificados que respaldan su limpieza, sus servicios y su compromiso ambiental.