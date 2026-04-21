Cumbre de rectores
México y España impulsan una nueva etapa de cooperación universitaria desde la UJI
Rectores del ámbito iberoamericano fijan una hoja de ruta compartida
México y España han abierto este martes una nueva etapa en la cooperación universitaria dentro del ámbito iberoamericano con la aprobación de una declaración conjunta en la clausura de la segunda cumbre de rectoras y rectores celebrada en la Universitat Jaume I de Castellón.
La declaración fija una hoja de ruta en la que figura la apuesta por acelerar la innovación pedagógica, la digitalización de la enseñanza, la internacionalización curricular y el desarrollo de programas conjuntos. También impulsa agendas compartidas de investigación orientadas a la resolución de retos globales y una mayor colaboración entre universidades, centros de investigación y tejido productivo. Asimismo, refuerza la movilidad académica, el desarrollo de titulaciones conjuntas y la simplificación del reconocimiento académico para avanzar hacia un espacio universitario común.
"Enorme potencial de crecimiento"
La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que "la cooperación entre nuestros sistemas universitarios no solo es sólida, sino que tiene un enorme potencial de crecimiento".
Alcón ha incidido en que la declaración conjunta "nos marca la hoja de ruta para consolidar este espacio de diálogo compartido para actuar en el presente, pero pensar en el futuro". "Un espacio que aproveche nuestro capacidad de interlocución, como países, pero también como instituciones, para ampliar la relación bilateral y extender puentes sólidos y permanentes entre América Latina y Europa", ha concluido.
El documento subraya además el compromiso de las universidades con la Agenda 2030, su papel en la promoción de sociedades más inclusivas y sostenibles, y la necesidad de fortalecer su impacto social. En materia de gobernanza, plantea avanzar hacia modelos más ágiles, transparentes y sostenibles, reforzando la autonomía institucional y las alianzas estratégicas internacionales. Asimismo, de forma destacada, sitúa las cátedras binacionales México–España como uno de los principales instrumentos de cooperación estructural, concebidas para impulsar proyectos conjuntos de alto impacto en investigación, formación y transferencia de conocimiento, con vocación de continuidad y resultados tangibles.
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