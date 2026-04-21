El PP de Castellón denuncia que Sánchez "deja sin financiar más de 50 millones al año en dependencia en Castellón"

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reclamado este martes al PSPV que “deje de mirar hacia otro lado y defienda a los más de 20.600 dependientes de nuestra provincia”, ante la "infrafinanciación del Gobierno de España, que deja de aportar más de 50 millones de euros anuales".

Lo ha reclamado el secretario general del Partido Popular provincial, Salvador Aguilella, quien ha puesto en valor “la gestión de un Consell que actúa, resuelve y ayuda a las familias frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que no paga lo que le corresponde”.

Aguilella ha puesto como ejemplo la resolución de los seis expedientes de dependencia extrema (grado III+) para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en la provincia de Castellón, con ayudas de entre 3.200 y 9.850 euros mensuales para asistencia personal y vinculada al servicio de ayuda a domicilio.

"Mejor atendidos gracias a la Generalitat"

Aguilella ha sido claro, “hoy los dependientes de Castellón están mejor atendidos y hay más beneficiarios que nunca, pero eso es gracias sólo al esfuerzo extraordinario de la Generalitat Valenciana”. En este sentido, ha destacado que el Consell financia cerca del 80% de los 165 millones de euros anuales destinados a dependencia en la provincia, mientras que el Gobierno de España apenas aporta el 20%, incumpliendo el reparto del 50% que marca la ley de Dependencia. “El Gobierno de España solo paga un 20% mientras que en las autonomías donde gobiernan los socios de Sánchez, por intereses políticos, financia el 50% de estos fondos”, ha incidido

Esta “injusticia económica” ha vuelto a provocar que el PPCS exija “la financiación que merecen las familias de los dependientes”, porque “lo justo es recibir lo justo”, ha manifestado el secretario general del PPCS.

En este sentido, Aguilella ha incidido en que “pedimos al PSPV que salde su deuda con la provincia porque cada año que pasa son 50 millones de euros”. "Y reclamamos al PSPV que abandone el silencio y exija a Pedro Sánchez que cumpla la ley y pague lo que debe”, ha afimrado.

“El Consell del Partido Popular seguirá cumpliendo, como está haciendo, garantizando la atención a todas las personas dependientes", ha sentenciado el secretario general. “Con el PSOE y Compromís al frente del Consell, había un bloqueo que impedía resolver expedientes. Con el PP al frente de la Generalitat Valenciana hoy son 4.651 familias más las beneficiaras, un 30% más de ciudadanos atendidos. Pero lo que no es justo es que los castellonenses tengan que asumir también la parte que le corresponde al Gobierno de España”, ha concluido Aguilella.