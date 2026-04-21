PP y PSPV se acercan en la Diputación de Castellón con la petición de poder usar los remanentes

Partido Popular y PSPV-PSOE han acercado posturas este martes, en el pleno ordinario de abril de la Diputación de Castellón, para solicitar al Gobierno central la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de los remanentes de tesorería ante las consecuencias de la guerra en Irán.

Ambas formaciones han votado a favor de la moción, presentada por los populares, que pide que se supriman las limitaciones vigentes y que se permita a los consistorios gastar sus ahorros en gastos generales. Compromís, por su parte, ha optado por la abstención, mientras que Vox ha mostrado su rechazo al texto.

Frente a los "sobrecostes"

El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, Héctor Folgado (PP), ha justificado la "necesidad" de la propuesta ante los "sobrecostes" del conflicto bélico y ha sostenido que la propuesta responde a una "preocupación que asalta a muchos municipios".

Mientras, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha afirmado que "no se contó con los alcaldes" a la hora de tomar la decisión, que "nos ha complicado el día a día a todos los que estamos al frente de los ayuntamientos".

Desde Compromís, la diputada Maria Fajardo ha matizado que "compartimos la idea de partida", pero ha urgido una "solución estable" y ha considerado la guerra de Irán como la "excusa" para elevar el asunto al pleno. Y en Vox, Luciano Ferrar ha acusado al PP de "contradicciones" con la moción y ha defendido la importancia de las reglas de gasto por su contribución a "impedir del derroche" en su día.

Por otra parte, la mayoría absoluta del PP ha impedido sacar adelante la moción socialista para mejorar y ampliar las ayudas destinadas a los establecimientos multiservicio municipales rurales, así como las de Compromís que pedían impulsar la figura del asistente personal en el sistema de dependencia o recuperar los premios Guillem Agulló a nivel provincial. Los diputados, en esta sesión, no han trasladado ruegos ni preguntas al ejecutivo provincial.