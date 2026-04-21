Pleno ordinario de abril
PP y PSPV se acercan en la Diputación de Castellón con la petición de poder usar los remanentes
Urgen al Gobierno flexibilizar las reglas fiscales vigentes ante el impacto de la guerra en Irán
Partido Popular y PSPV-PSOE han acercado posturas este martes, en el pleno ordinario de abril de la Diputación de Castellón, para solicitar al Gobierno central la suspensión de las reglas fiscales y la flexibilización en la utilización de los remanentes de tesorería ante las consecuencias de la guerra en Irán.
Ambas formaciones han votado a favor de la moción, presentada por los populares, que pide que se supriman las limitaciones vigentes y que se permita a los consistorios gastar sus ahorros en gastos generales. Compromís, por su parte, ha optado por la abstención, mientras que Vox ha mostrado su rechazo al texto.
Frente a los "sobrecostes"
El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, Héctor Folgado (PP), ha justificado la "necesidad" de la propuesta ante los "sobrecostes" del conflicto bélico y ha sostenido que la propuesta responde a una "preocupación que asalta a muchos municipios".
Mientras, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha afirmado que "no se contó con los alcaldes" a la hora de tomar la decisión, que "nos ha complicado el día a día a todos los que estamos al frente de los ayuntamientos".
Desde Compromís, la diputada Maria Fajardo ha matizado que "compartimos la idea de partida", pero ha urgido una "solución estable" y ha considerado la guerra de Irán como la "excusa" para elevar el asunto al pleno. Y en Vox, Luciano Ferrar ha acusado al PP de "contradicciones" con la moción y ha defendido la importancia de las reglas de gasto por su contribución a "impedir del derroche" en su día.
Por otra parte, la mayoría absoluta del PP ha impedido sacar adelante la moción socialista para mejorar y ampliar las ayudas destinadas a los establecimientos multiservicio municipales rurales, así como las de Compromís que pedían impulsar la figura del asistente personal en el sistema de dependencia o recuperar los premios Guillem Agulló a nivel provincial. Los diputados, en esta sesión, no han trasladado ruegos ni preguntas al ejecutivo provincial.
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