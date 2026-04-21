Jesús Lancis sucederá a Alcón al frente de la UJI al no presentarse ninguna candidatura más a rector a las elecciones del 14 de mayo

El catedrático de Óptica Jesús Lancis Sáez sucederá, salvo imprevistos, a Eva Alcón al frente del rectorado de la Universitat Jaume I. Y es que la Junta Electoral de la Universitat Jaume I de Castelló ha proclamado provisionalmente su candidatura como la única que concurrirá a las elecciones del próximo 14 de mayo, según ha informado la UJI este lunes en un comunicado.

Estudiantes

En las elecciones, además se renovará la representación de la comunidad universitaria en el claustro. En el caso de los estudiantes, son dos las asociaciones que se presentan: Som Estudiants, lista integrada por 27 candidatos y candidatas, y Canvi, que presenta 28 candidatos y candidatas.

Profesorado

Por otro lado, en el sector del Personal Docente e Investigador (PDI) doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado tres candidaturas colectivas: Més UJI (con siete miembros en la lista), Profesorado Independiente por la Universidad-PIPU (con siete miembros en la lista) y Candidatura por la UJI (con 71 miembros) y siete candidaturas individuales.

En el sector de PDI no permanente a tiempo completo, hay dos candidaturas colectivas: Más UJI y Candidatura per l’UJI; en el sector asociados se han presentado tres candidaturas conjuntas: Més UJI, Candidatura per l’UJI y UJI Professorat Precari al Claustre; en el sector del profesorado sustituto se han presentado dos candidaturas colectivas: Més UJI y Candidatura per l’UJI y una candidatura individual; mientras que en los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia se ha presentado una única candidatura colectiva en cada uno, Candidatura per l’UJI.

Personal técnico y de servicios

En el sector de personal técnico de gestión y administración y servicios (PTGAS) se han presentado tres candidaturas conjuntas (Un Pas Endavant, Més UJI y PTGAS Independiente por la Universidad) y una candidatura individual.

Censo

El censo para las elecciones a Rectorado y Claustro es de 16.638 personas. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario; cuatro para el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; cinco en el sector de profesorado asociado, uno en el sector de profesorado sustituto, seis en el de personal investigador no permanente regulado en los artículos 21, 22, 23 y 23 bis de la Ley de la Ciencia; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal técnico de gestión y de administración y servicios.

Elecciones del 2022

En el 2022, cuando Eva Alcón revalidó su cargo como rectora, el censo era de De las 15.953 personas con el 81,4% de los votos y el número de representantes claustrales ascendió a 139.

Cómo se elige al rector

El Rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los coeficientes son: 51% de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado permanente laboral; 3% de personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; 4% de profesorado asociado y sustituto; 4% de personal investigador no permanente; 26,5% para el estudiantado y 11,5% para el personal técnico de gestión y de administración y servicios.

El periodo de reclamación de candidaturas es del 22 al 27 de abril de 2026.