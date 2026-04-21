El profesorado valenciano baraja el 11 o el 25 de mayo como fecha de inicio de la huelga hasta final de curso

La huelga indefinida de docentes en la Comunitat Valenciana podría comenzar el 11 o el 25 de mayo. Estas son las dos fechas que figuran en la encuesta difundida por los sindicatos entre el profesorado con la que quieren sondear su implicación antes de establecer la convocatoria, cuyos detalles se conocerán a lo largo de la próxima semana. De hecho, el sondeo pide numerar por orden de preferencia cuatro opciones: vaga indefinida en todas las provincias y etapas desde el 11 de mayo, vaga indefinida en todas las provincias y etapas desde el 25 de mayo, vaga por provincias durante una semana y vaga indefinida desde la segunda a comenzar el 11 de mayo y vaga por provincias durante la primera semana e indefinida desde la segunda con fecha de inicio el 25 de mayo.

Las dos últimas opciones contemplan una primera semana de paros parciales, que se repartirá del siguiente modo según se indica en el sondeo. El lunes sería una jornada de paros por horas; entre el martes y el jueves, el paro sería provincial, una jornada en Alicante, una en Valencia y una en Castellón, sin orden definido. Y el viernes sería ya general, como aperitivo de lo que ocurriría a partir de la próxima semana. Si se formalizará la huelga del 11 de mayo hasta fin de curso, en total los docentes pararían 30 días lectivos; si es desde el 25, la cifra se reduciría a 20 jornadas.

Como explican las fuentes sindicales consultadas por Levante-EMV, del mismo grupo empresarial que Mediterráneo, esto no significa irremediablemente que el paro comience finalmente en una de ambas fechas, pero podría dar una idea a los sindicatos de la voluntad o predisposición por parte del profesorado para sumarse a la huelga. Pero tener dos fechas diferentes, con implicaciones claramente distintas, es un indicativo de por dónde puede ir la convocatoria final. Estas mismas fuentes insisten en que "no se sabe como será la huelga indefinida" porque, además, una vez tomada la decisión, deberá buscarse la fórmula para adaptarse a la legalidad. De hecho, el paro podría hacerse en días puntuales o comenzar un día y prolongarse hasta el final de curso.

La encuesta solo la puede responder el profesorado de la Conselleria, ya que el acceso es a través del correo corporativo proporcionado por la Generalitat. No solo se les pregunta por su preferencia sobre la fecha de inicio y la fórmula de la vaga, sino que también se les consulta sobre la cantidad de días que se "planteen hacer" o que "se puedan permitir". En este apartado, hay ocho opciones de respuesta: desde "todos los días que sean necesarios" hasta "no puedo o no quiero hacer ningún día". Entremedias, se puede escoger una horquilla máxima: de uno dos días, de tres o cuatro, de cinco a siete, de ocho a 12; o, incluso, de un máximo de dos o tres semanas.

La huelga coge fuerza

La posibilidad de que finalmente haya una huelga indefinida ha tomado más fuerza desde el jueves pasado y, especialmente, desde ayer cuando la consellera Mari Carmen Ortí no les presentó ni propuestas ni un calendario concretos para negociar una subida salarial; solo la promesa de estar trabajando en ello. La titular de Educación mostró voluntad de "llegar a un acuerdo" y "diálogo", pero se excusó en la falta de presupuestos para poder presentar una oferta detallada. Más duro fue ayer martes el president Juanfran Pérez Llorca, quien aseguró que es "muy difícil poder atender" las peticiones de los sindicatos y que estas no pueden plantearse "bajo la amenaza de hacer huelga".

Les recriminó, además, su cambio de "criterio" respecto a la etapa del Botànic, cuando la propuesta de una mejora retributiva tampoco tuvo una buena resolución. "Lo pidieron, no se les dio y no decidieron manifestarse -, ha defendido-. Ahora cambian de criterio y deciden manifestarse. Espero que no sea coincidencia con que queda un año para las elecciones". Sin embargo, olvidó hacer mención a tres propuestas que sí llevó adelante la anterior Administración: la orden de plantillas, que supuso incrementar en más de 5.000 docentes la plantilla, aunque el actual Consell ha incumplido este acuerdo avalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV); la reducción de las ratios en las aulas y de la jornada lectiva de los docentes. En abril de 2021, los profesores de Infantil y Primaria trabajan 23 horas semanales los del resto de enseñanzas, 18.

La importancia de las fechas

La elección de una u otra fecha tendrá implicaciones, más si el paro comienza el 11 de mayo porque es la semana tradicional de exámenes para el alumnado de segundo de Bachillerato, que se enfrenta a la prueba de acceso a la universidad solo tres semanas después. Como trasladan varios profesores, realizar el último examen no es un problema tan significativo como lo es poner las notas; si el profesor está de vaga, no podría formalizar la evaluación final. El temario a esas alturas ya está completado o debería estarlo en teoría. A nadie se le escapa que esta fecha de inicio sería una fórmula de presión mucho más fuerte porque el alumnado que desee hacer la PAU tiene unas fechas concretas para inscribirse en la prueba y, para ello, necesita saber sus notas de Bachillerato.

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Fuentes sindicales explican que, pese a la huelga, "si hay voluntad, se puede convocar de formar que perjudique lo mínimo posible". Si finalmente comenzara el día 11, tanto el equipo directivo como el personal de servicios mínimos tendría capacidad para poner estas notas.