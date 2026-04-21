La refinería de Castellón garantiza los carburantes en la Comunitat Valenciana en plena crisis energética global

España no tiene yacimientos de petróleo propios y depende de las importaciones de otros países. Pero el nuevo escenario generado a raíz del conflicto en Oriente Medio demuestra que hay otros factores a tener en cuenta. Uno de ellos es la capacidad de transformar el crudo en productos como el tan socorrido gasóleo, que es fundamental para el transporte de mercancías por carretera. España cuenta con una robusta red de refinerías, y una de las más avanzadas está en Castellón.

Gracias a la labor que se desarrolla en instalaciones como esta, la Comunitat Valenciana y el conjunto del país alejan el miedo a un desabastecimiento de carburantes. La directora de comunicación de la Asociación de la Industria del Combustible en España (AICE), Inés Cardenal, recuerda que en el sudeste asiático "ya se produce un racionamiento, al ser allí muy dependientes de la importación de petróleo y derivados llegados a través del estrecho de Ormuz". Incluso en la vecina Francia se han producido episodios puntuales de escasez de combustibles.

Refino clave para garantizar el suministro

Mientras tanto, en España "tenemos el sistema de refino más flexible de la Unión Europea", no solo por la cantidad y capacidad de las refinerías, sino por la diversificación de la materia prima, con "30 tipos de crudo llegados desde 20 países de origen". Para mantener esta flexibilidad, bp Castellón ha realizado numerosas inversiones en los últimos años, de aproximadamente 1.000 millones de euros acumulados en la última década, para mejorar su eficiencia y adaptarse al nuevo marco normativo.

Diego Mateos es experto en la materia y CEO de la consultora GESE Energía, y añade que actuaciones como las de la refinería castellonense "permiten procesar crudo de diferentes calidades y transformarlo sin la necesidad de importarlo desde otras partes del mundo". A modo comparativo, detalla que en el conjunto de la Unión Europea "el 50% del combustible que se consume se recibe ya refinado desde el exterior, con lo que hay mucha vulnerabilidad ante incertidumbres, mientras que España produce el 80% de su gasóleo".

La refinería de Castellón, infraestructura crítica

De ahí que instalaciones como la de bp de Castellón sean consideradas como infraestructuras críticas del Estado, de cuyo normal funcionamiento depende que la actividad económica se mantenga sin sobresaltos. Su área de influencia abarca unos 300 kilómetros, de modo que alcanza a todo el territorio valenciano y Baleares, asegurando la llegada fiable de combustible al arco mediterráneo.

Uno de los momentos cruciales en la historia de la refinería fue en el comienzo de la década pasada, cuando el conjunto del sector en España apostó por modernizar sus procesos de transformación de materias primas, con una inyección de más de 4.000 millones de euros. "Otros países y otras compañías cerraban sus plantas de refino, pero en este caso se dedicaron a hacer inversiones, que permiten una adaptación ante disrupciones como la actual", comenta Inés Cardenal.

Más valor añadido y menos vulnerabilidad

Gracias a ello, se puede "sacar más valor añadido a la materia prima", apunta, y se puede adaptar la producción para asegurar el suministro de carburantes en función de las necesidades. No solo el gasóleo, sino también el queroseno, que es el principal combustible de la aviación. España también produce el 80% del que se consume, de modo que está menos expuesto a las advertencias europeas sobre la falta de este producto. De paso, esto contribuye a corregir el tan mencionado desequilibrio de la balanza comercial, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de nuestro país.

Con estos elementos encima de la mesa, "en estos momentos hay una garantía de carburantes en nuestro país, en medio de una de las situaciones más complicadas de las últimas décadas" ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. Eso sí, la eficiencia de las plantas no evita que los precios hayan subido en las últimas semanas. "Si el precio del petróleo Brent sube, lo hace para todos". Aunque más caro, no hay por ahora falta de energía.