Trabajadores de bp Castellón se movilizan ante el atasco del nuevo convenio

El Sindicato de Trabajadores STR, organización mayoritaria en el sector del refino, ha iniciado este martes en el complejo industrial de bp en Castellón una ronda de movilizaciones para rechazar la postura de la empresa en las negociaciones del convenio colectivo. Más de 200 trabajadores, según el colectivo convocante, han participado en una concentración "que ha expresado el rechazo a los recortes que pretende imponer la dirección de la compañía".

El nuevo marco laboral en la refinería está encallado desde hace semanas. "Las pretensiones ya obligaron al sindicato a rechazar la propuesta de la empresa en el mes de diciembre, y han vuelto a bloquear las conversaciones ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en aspectos clave relacionados con las condiciones laborales, salariales y de organización del trabajo", destacan, además de calificar la postura de la otra parte como "inmovilista y pasiva". Critican que esta situación "está generando una gran incertidumbre en la plantilla, especialmente al encontrarse el convenio caducado y en periodo de ultraactividad".

Presión sindical en la refinería

La primera movilización de STR fue la concentración a primera hora de la mañana, con la finalidad de presionar para un diálogo "en condiciones que permitan alcanzar un acuerdo equilibrado". Se muestran abiertos a retomar las negociaciones, "siempre que exista una voluntad real de alcanzar un acuerdo que responda a las demandas de los trabajadores", aunque no descartan nuevas acciones si no se logran avances.