Cerca de 50 entidades participan la VI edición de la Feria de Empresas en la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I (UJI) ha celebrado la VI edición de la Feria de Empresas, un encuentro de inserción profesional en el que han participado cerca de 50 empresas y que ha comenzado este miércoles 22 de abril con asistencia de estudiantes.

La feria, organizada conjuntamente por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE), tiene como objetivo conectar al estudiantado con las empresas de Castellón, facilitar el acceso a oportunidades profesionales y el contacto directo con el mundo laboral.

A lo largo del día, ambos centros se han convertido en un punto de encuentro entre empresas, estudiantes de grado, máster y doctorado, así como personas tituladas recientemente. La feria ha contado con estands personalizados situados en los accesos de ambos centros, favoreciendo la interacción y el networking.

Empresas participantes

Entre las empresas participantes están Torrecid, bp, Simetría Grupo, Nealis, Pamesa, Nayar, Equipe Cerámicas, Neolith, Kerajet, Arkadia Space, Broseta Abogados, Garrigues, Basetis, Monrabal, Personal Talent, Innova Group, Edicom, ruralnostra, Caixa Popular, Grupo Cajamar, Altadia, IPLA, Technip Energies Iberia, JYSK DBL IBERIA, S.L.U., Elecnor, EFI, NUNSYS GROUP, HUHTAMAKI SPAIN, Grupo La Plana, DQS, Avanta, Panama Van, Arumani Ibérica, Industrias Alcorenses Confederadas, Elite Cements, Innova Advanced Consulting SL, Waima Group, DEUTSCHE TELEKOM IT, NTT DATA, Deloitte y Tervalis. También participaron el colegio de ingenieros industriales de Castellón, el colegio de economistas, de Castellón, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) - Ministerio de Hacienda, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Castellón, el colegio notarial de Valencia, y el decanato autonómico del colegio de registradores de la Comunidad Valenciana.

Valoración

Una de las entidades participantes ha destacado el valor de la feria para acercar el entorno profesional al estudiantado. «Este tipo de encuentros son una oportunidad para conectar con el talento, dar a conocer cómo funciona una empresa internacional y mostrar no solo los proyectos que desarrollamos, sino también nuestra cultura de trabajo», han señalado.

Además, han subrayado la importancia de generar un intercambio bidireccional: «La feria nos permite conocer al estudiantado, escuchar sus necesidades y detectar potencial para futuras incorporaciones, ofreciendo no solo oportunidades de acceso, sino también de crecimiento y desarrollo profesional», han añadido.

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La Feria de Empresas se consolida así como una iniciativa clave para impulsar la empleabilidad y fortalecer la relación entre la universidad y las empresas.