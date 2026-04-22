Éxito de convocatoria de la Jornada de 'Enfermería y Festejos Taurinos' en Castellón

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) celebra este miércoles la ‘Jornada de Enfermería y Festejos Taurinos’, que ha despertado un gran interés entre el colectivo enfermero, agotando las plazas disponibles días antes de su celebración, según ha informado COECS.

Para Luis Garnes, Vocal II de la Junta de Gobierno del COECS y responsable del área de Festejos Taurinos, este éxito de convocatoria confirma la necesidad de los profesionales de contar con espacios de actualización técnica en un ámbito asistencial tan específico y con tanto arraigo en Castellón.

Un programa multidisciplinar: de la ley a la plaza

La jornada ha arrancado a las 17.00 horas con un bloque dedicado a la administración y la seguridad sanitaria. Miguel Ángel Guillén Galindo, jefe de sección de la Conselleria de Emergencias e Interior, expondrá la situación actual de los «Bous al Carrer» en la Comunitat Valenciana, mientras que Antonio Aguilar Clemente, inspector jefe de la Policía Nacional y presidente de la Plaza de Toros de Castellón, detallará cómo se realizan las inspecciones sanitarias por parte de la Policía Autonómica.

Jornada de Enfermería Taurina / ERIK PRADAS

La parte técnica de la asistencia ha sido analizada por el propio Luis Garnes, abordando la dotación mínima necesaria en una enfermería taurina según el reglamento vigente. Además, la formación práctica cuenta con un espacio destacado con un taller de apósitos impartido por Sara Bueno Moya, representante de Mölnlycke, centrado en la estabilización y cicatrización de las heridas producidas durante el festejo.

Manejo crítico de la cornada y casos reales

El bloque central de la tarde se dedica a la discusión de casos clínicos reales, donde se abordan protocolos críticos como la atención inmediata a la cornada y el abordaje de heridas por asta de toro, con ponencias de las especialistas Eva Pitarch y Nuria González.

La urgencia vital es otro de los ejes principales con la intervención de Pedro Traver, enfermero de SAMU, quien analizará los tiempos de respuesta bajo el título «Cuando el tiempo sangra más que la herida». Asimismo, el Equipo de Enfermería Taurina de Nules aportará su experiencia sobre la importancia del trabajo en equipo y los protocolos de evacuación segura de los heridos en el entorno de la plaza.

Jornada de enfermería taurina del COECS. / ERIK PRADAS

Consolidación y propuestas del grupo de expertos

La jornada servirá también para presentar las líneas de actuación y propuestas del ya constituido “Grupo de Enfermería y Festejos Taurinos”. El objetivo de este órgano permanente dentro del COECS es liderar la formación y la estandarización de los cuidados enfermeros en los festejos populares de la provincia. El evento, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón, el CECOVA y la firma Mölnlycke, concluirá con un vino de honor para los asistentes.

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Al acto han asistido también el diputado de Escuela Taurina, David Vicente, y el alcalde de Vila-real, José Benlloch.