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III FORO DE MUNICIPALISMO

Expertos urgen un pacto de Estado y menos trabas ante la crisis de la vivienda

Constructores, arquitectos e instituciones coinciden en exigir agilidad y simplificación administrativa, mano de obra y reducir la carga impositiva para aumentar la oferta

Foto de la primera mesa redonda del III Foro de Municipalismo, que estuvo centrada en cómo actuar frente al déficit de la vivienda.

Foto de la primera mesa redonda del III Foro de Municipalismo, que estuvo centrada en cómo actuar frente al déficit de la vivienda. / Gabriel Utiel

David Donaire

Castellón

La crisis de la vivienda exige, según los constructores, arquitectos y la Generalitat, una respuesta coordinada, estable y mucho más ágil. Esa fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda sobre vivienda, moderada por la jefa de Economía de Mediterráneo, Elena Aguilar, en la que los participantes coincidieron en reclamar un pacto de Estado, menos trabas burocráticas y medidas que permitan aumentar la oferta de forma real.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, advirtió de que el problema no tiene una solución rápida, ya que levantar un edificio requiere entre tres y cuatro años, mientras que un desarrollo urbanístico puede alargarse entre 15 y 20. A ello se suma un importante déficit de viviendas, el encarecimiento de materiales como el hierro, una elevada carga fiscal y, sobre todo, la falta de mano de obra, que impide multiplicar la producción al ritmo que exige la demanda.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo

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Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

La presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón, Susana Babiloni, sostuvo que la emergencia habitacional responde a una suma de factores: el desplome de la construcción desde 2008, las dificultades para desarrollar suelo, el aumento de costes, los cambios en las formas de vida y la escasa capacidad para activar la rehabilitación y devolver vivienda vacía al mercado. Por ello, defendió simplificar normativas y reducir tiempos para contener el precio final.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, reivindicó el plan Vive como herramienta para reactivar la promoción pública y recordó que ya hay 4.800 viviendas en desarrollo en la Comunitat.

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Los tres especialistas coincidieron también en que la industrialización y la formación serán claves para reducir plazos, atraer trabajadores y dar una salida más eficaz a una crisis que requiere más simplificación administrativa y menos carga impositiva.

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